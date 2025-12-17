聽新聞
冬天酒駕多 背對來車應增戒護

聯合報／ 記者袁志豪林伯驊／台南報導

台南市民營垃圾車陳姓女清潔員遭酒駕撞死，警方表示進入冬季酒駕高發期，已規畫加強取締，建議清潔員作業時如背對來車方向，由另名清潔員協助戒護，可在垃圾車加裝警示燈，降低交通事故風險。

警方表示，員警處理車禍時，後方一定會有其他員警戒護、指揮交通，讓畫線、蒐證員警可專心工作，避免危險；垃圾車作業時，清潔員如背對來車方向作業，同事可在後方注意來車並提醒。

警方建議垃圾車可安裝LED桿式輔助警示燈、開啟收垃圾專屬音樂等，讓駕駛遠遠聽到、看到前方有垃圾車，提前避開。

被撞的垃圾車是南市環保局委託民間公司清運垃圾。環保局代理局長許仁澤說，作業符合作業規範，只能提醒公部門或民間清潔車人員，要更注意四面八方。

