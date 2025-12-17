男酒駕撞垃圾車 清潔員身亡

台南市鄭姓男子疑徹夜飲酒後，昨開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員僅兩個月的陳姓女子走向車尾時被撞，當場死亡，雙親趕到痛哭失聲。鄭的腳部骨折被送醫，警方測出酒測值每公升零點九五毫克，依公共危險罪移送，檢方聲押獲准。

警方調查，四十八歲鄭姓男子是南市安平區某鹽酥鴨店負責人，上過美食節目，店家小有名氣，昨上午八時許他駕駛汽車沿安平區慶平路由東往西行駛，高速追撞正在路旁收運垃圾的垃圾車，隨車清潔員廿三歲陳姓女子走向車尾準備作業時被撞，夾在兩車中間，消防隊到場檢查已明顯死亡未送醫。

鄭腳部骨折，在車頭全毀的車內意識不清，送醫還在呼呼大睡，警方到院測出酒測值零點九五，查出他昨凌晨先去市區一間酒吧，凌晨四時許再到另一間酒吧，都自行開車，到天亮才離開。鄭下午恢復意識接受警方詢問，看到監視器畫面，未多作辯解。

垃圾車駕駛張姓男子是陳女男友，痛哭說當時按規定在垃圾車停車處放置三角錐，女友走到車後查看是否有回收物品，卻突然被車衝撞，夾在兩車間，他無法將人救出，趕緊報案。陳女父母到場悲痛拍打肇事車輛，陳母握住女兒的手說「怎麼會這樣」，事後表示要提告讓鄭接受法律制裁。

陳女劉姓主管趕到現場，指陳女到公司任職約二個月，與同事互動良好，他非常難過。目擊者說，鄭受困駕駛座被救出時，還醉言醉語說「有請代駕沒開車」。

檢方會同法醫前往市立殯儀館相驗，確認陳女遭車輛撞擊，導致下半身粉碎性骨折致多重性外傷死亡，死因明確，將遺體發還家屬領回。檢方以鄭酒駕致人於死罪嫌重大，且有逃亡之虞，聲請羈押獲准。