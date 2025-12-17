聽新聞
高雄塑膠板廠爆炸 延燒7小時
高雄市大發工業區生產塑膠隔熱板的禹青企業公司廠房，昨爆炸起火，四十七名員工逃命，一人遭熱輻射波及腳受傷，火勢延燒七小時才受控制。環保局初步了解是加熱爐爆炸。
據調查，禹青廠房昨上午十一時許爆炸，點燃酒精、柴油，延燒聚丙烯、聚苯乙烯塑膠板原料及成品等，在數公里外都可見濃煙；四十七名員工疏散，其中一名外籍移工頭髮被燒捲，他說突然聽到爆炸聲就燒起來，他在旁邊不遠，被熱氣燒到。
消防局出動四十六車、百餘人力及無人機、消防機器人、泡沫化學車趕赴，因易燃物多，晚間六時許才控制火勢。
高市大寮區、屏東縣新園鄉居民都能聞到異味。環保局表示，經到場監測，總懸浮微粒略高，其餘無異常，因火災排放明顯粒狀物，將依空氣汙染防制法對廠方裁處十萬至五百萬元罰鍰。
