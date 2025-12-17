聽新聞
0:00 / 0:00

高雄塑膠板廠爆炸 延燒7小時

聯合報／ 記者林保光郭韋綺徐白櫻／高雄報導

<a href='/search/tagging/2/高雄市' rel='高雄市' data-rel='/2/141206' class='tag'><strong>高雄市</strong></a>大發工業區禹青企業公司廠房，昨天<a href='/search/tagging/2/爆炸' rel='爆炸' data-rel='/2/103730' class='tag'><strong>爆炸</strong></a>起火，火勢延燒七小時才受控制。記者劉學聖／攝影
高雄市大發工業區禹青企業公司廠房，昨天爆炸起火，火勢延燒七小時才受控制。記者劉學聖／攝影

高雄市大發工業區生產塑膠隔熱板的禹青企業公司廠房，昨爆炸起火，四十七名員工逃命，一人遭熱輻射波及腳受傷，火勢延燒七小時才受控制。環保局初步了解是加熱爐爆炸。

據調查，禹青廠房昨上午十一時許爆炸，點燃酒精、柴油，延燒聚丙烯、聚苯乙烯塑膠板原料及成品等，在數公里外都可見濃煙；四十七名員工疏散，其中一名外籍移工頭髮被燒捲，他說突然聽到爆炸聲就燒起來，他在旁邊不遠，被熱氣燒到。

消防局出動四十六車、百餘人力及無人機、消防機器人、泡沫化學車趕赴，因易燃物多，晚間六時許才控制火勢。

高市大寮區、屏東縣新園鄉居民都能聞到異味。環保局表示，經到場監測，總懸浮微粒略高，其餘無異常，因火災排放明顯粒狀物，將依空氣汙染防制法對廠方裁處十萬至五百萬元罰鍰。

爆炸 高雄市

延伸閱讀

燃燒5千平方公尺！高雄大發工業區火警濃煙竄天 延燒近7小時才控制

粉絲猜對了！BOYNEXTDOOR明年空降高雄櫻花音樂節

高雄7社區獲金卓越獎 陳其邁肯定永續發展

「打造堅實可靠基礎」高雄捷運黃線施工 邁入主體工程階段里程碑

相關新聞

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

趙姓男子今傍晚6時許駕駛大南客運223路公車行經台北市中正區忠孝西路、重慶南路口，碰撞一輛橫向直行的腳踏車，年約70歲女...

影／竹北警陪男童過馬路感動2.6萬網友 本人羞回：只是本分

新竹縣警局竹北警分局三民派出所年僅23歲的警員林冠廷，昨天清晨7時至9時在竹北縣治區、交流道周邊執行交通疏導勤務時，因陪...

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；據了解，鄭是...

影／喝到天亮還開車撞死女清潔員 酒駕賓士男是安平知名餐飲業者

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；據了解，鄭是...

冬天酒駕多 背對來車應增戒護

台南市民營垃圾車陳姓女清潔員遭酒駕撞死，警方表示進入冬季酒駕高發期，已規畫加強取締，建議清潔員作業時如背對來車方向，由另...

男酒駕撞垃圾車 清潔員身亡

台南市鄭姓男子疑徹夜飲酒後，昨開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員僅兩個月的陳姓女子走向車尾時被撞，當場死亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。