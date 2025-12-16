補習班清潔婦遭捲公車底喪命 子女夜奔醫院悲痛認屍

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

大南客運223路公車趙姓司機今傍晚駕車行經台北市中正區忠孝西路、重慶南路口，在行穿線前停讓行人後起步，碰撞橫向直行的腳踏車，騎士徐姓婦人倒地後捲入車底，胸部受創送醫不治，警方介入確認趙男酒測值為0，徐婦子女夜間悲痛認屍，確切肇責等案情待查。

警方調查，59歲趙男傍晚6時40分駕駛223路公車，沿重慶南路往南行，經忠孝西路時，在路口靠近行人穿越線處停讓行人，再次加速起步時，右側車頭碰撞腳踏車騎士、74歲徐女，徐女倒地後被捲入車底，胸部受重創，救護人員獲報到場將其救出時，她已無呼吸心跳，經送往台大醫院搶救，仍於晚間7時38分不治身亡。

員警介入後，確認趙男酒測值為0，考量案發時趙男車輛過路到一半，路口南側行穿線已有行人穿越，初步不排除趙男搶黃燈過路，停讓行人後未注意車前狀況而肇事，但確切肇事原因及過程仍待調查釐清。

據悉，徐女平時在案發地附近商業大樓中多個補習班做清潔工作，案發時剛從其中一間補習班離開，騎乘腳踏車過路時遭遇橫禍；徐女子女晚間獲悉惡耗立刻趕赴醫院認屍，情緒十分低落，對於案發及死因暫未表示意見。

警方表示，全案朝過失致死罪方向偵辦，將報請檢方相驗釐清死因，並持續調查確切案情；另呼籲，駕駛人行經路口遇車流壅塞勿逕行駛入，應保持路口淨空，行經行人穿越道時，也應注意行人及其他車輛，以維交通安全。

徐女遭碰撞倒地後連人帶車被捲入車底，胸部受重創，救護人員獲報到場將其救出時，她已無呼吸心跳，送醫不治。圖／讀者提供
徐女遭碰撞倒地後連人帶車被捲入車底，胸部受重創，救護人員獲報到場將其救出時，她已無呼吸心跳，送醫不治。圖／讀者提供

行人 腳踏車 補習

延伸閱讀

女清潔員遭酒駕撞死...母親認屍時握手痛哭 南院裁定收押：有逃亡之虞

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

北市公車撞腳踏車！女騎士倒地受創無呼吸心跳 急送台大醫院搶救

補教老師進校園代課 同業校門口對嗆 校方澄清：與教學無關

相關新聞

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

趙姓男子今傍晚6時許駕駛大南客運223路公車行經台北市中正區忠孝西路、重慶南路口，碰撞一輛橫向直行的腳踏車，年約70歲女...

影／竹北警陪男童過馬路感動2.6萬網友 本人羞回：只是本分

新竹縣警局竹北警分局三民派出所年僅23歲的警員林冠廷，昨天清晨7時至9時在竹北縣治區、交流道周邊執行交通疏導勤務時，因陪...

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；據了解，鄭是...

影／喝到天亮還開車撞死女清潔員 酒駕賓士男是安平知名餐飲業者

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；據了解，鄭是...

冬天酒駕多 背對來車應增戒護

台南市民營垃圾車陳姓女清潔員遭酒駕撞死，警方表示進入冬季酒駕高發期，已規畫加強取締，建議清潔員作業時如背對來車方向，由另...

男酒駕撞垃圾車 清潔員身亡

台南市鄭姓男子疑徹夜飲酒後，昨開車高速衝撞路旁作業的一輛民營垃圾車，擔任清潔員僅兩個月的陳姓女子走向車尾時被撞，當場死亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。