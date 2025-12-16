補習班清潔婦遭捲公車底喪命 子女夜奔醫院悲痛認屍

大南客運223路公車趙姓司機今傍晚駕車行經台北市中正區忠孝西路、重慶南路口，在行穿線前停讓行人後起步，碰撞橫向直行的腳踏車，騎士徐姓婦人倒地後捲入車底，胸部受創送醫不治，警方介入確認趙男酒測值為0，徐婦子女夜間悲痛認屍，確切肇責等案情待查。

警方調查，59歲趙男傍晚6時40分駕駛223路公車，沿重慶南路往南行，經忠孝西路時，在路口靠近行人穿越線處停讓行人，再次加速起步時，右側車頭碰撞腳踏車騎士、74歲徐女，徐女倒地後被捲入車底，胸部受重創，救護人員獲報到場將其救出時，她已無呼吸心跳，經送往台大醫院搶救，仍於晚間7時38分不治身亡。

員警介入後，確認趙男酒測值為0，考量案發時趙男車輛過路到一半，路口南側行穿線已有行人穿越，初步不排除趙男搶黃燈過路，停讓行人後未注意車前狀況而肇事，但確切肇事原因及過程仍待調查釐清。

據悉，徐女平時在案發地附近商業大樓中多個補習班做清潔工作，案發時剛從其中一間補習班離開，騎乘腳踏車過路時遭遇橫禍；徐女子女晚間獲悉惡耗立刻趕赴醫院認屍，情緒十分低落，對於案發及死因暫未表示意見。