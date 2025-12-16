女清潔員遭酒駕撞死...母親認屍時握手痛哭 南院裁定收押：有逃亡之虞

48歲鄭姓男子今上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；據了解，鄭是在台南市安平區賣鹽酥鴨的餐飲業者，小有名氣，上過美食節目，台南地檢署今晚認定他犯罪嫌疑重大、有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押獲准。

台南地院說明，鄭姓男子承認犯行且有相當證據及理由可佐，其涉犯刑法第185條之3第2項不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪嫌疑重大；鄭明知飲酒後對意識具有不良影響，且政府一再宣導，仍罔顧用路人公眾安全，於服用酒類後駕車行駛於道路，造成陳女死亡結果。

法院指出，鄭使陳女家庭破碎、天人永隔，所犯並非輕罪，案發後猶否認為肇事駕駛，顯無積極坦然面對司法之意；復審酌鄭在法院承認經濟狀況欠佳，鄭日後因將面臨重刑及高額民事賠償，畏罪逃亡規避追訴、審判程序之可能性甚高，有事實足認為有逃亡之虞。

法院認定，鄭的犯行若命具保、責付或限制住居等，難認足以確保追訴、審判程序順利進行；再參酌鄭危害社會治安程度，權衡國家刑事司法權有效行使及公共利益、鄭的人身自由私益及防禦權受侵程度，認定若不羈押，顯難進行追訴、審判，應予羈押。得抗告。

台南地檢署指出，財團法人犯罪被害人保護協會台灣台南分會亦同步啟動聯繫與關懷機制，提供被害人家屬必要協助；檢方呼籲，酒後駕車危害自身安全，更可能剝奪他人生命及家庭幸福，民眾勿心存僥倖，以身試法，檢方定依法追訴嚴懲酒駕犯罪，絕不寬貸。

警方調查，鄭姓男子上午8時是開賓士車沿台南市安平區慶平路由東往西行駛，高速追撞正在路邊執行垃圾收運作業的垃圾車，賓士車頭凹陷全毀，造成陳姓女清潔隊員不幸當場身亡；鄭酒精濃度非常高，可能因酒駕上路，當下已意識不清而肇事，送醫後酒力發作呼呼大睡。

陳女父母與家屬接獲通報趕到現場，當陳母確認是女兒後，握著女兒的手呼喚她「怎麼會這樣」，放聲大哭，無法接受女兒剛出社會，清晨出門工作，竟就此天人永隔；陳母並憤怒拍打車輛，還有家屬怒喊「是誰殺了妳」，垃圾車的張姓駕駛就是陳女男友，也抱著陳母哭。

檢方今天下午會同法醫前往台南市立殯儀館相驗，確認死亡原因為遭車輛撞擊致下半身粉碎性骨折致多重性外傷而死亡，家屬沒有特別意見，只表示要對鄭姓男子提告，讓他受到法律的制裁；因死因明確，檢方已將遺體發還家屬領回。

