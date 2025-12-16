快訊

升大學學習歷程檔案「恐將成虛設」？ 課程學習成果、多元表現未交者增

非農數據出爐 美股電子盤、台指期夜盤大漲

大樂透頭獎2.17億元一注獨得！獎落「這縣市」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／竹北警陪男童過馬路感動2.6萬網友 本人羞回：只是本分

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

新竹縣警局竹北警分局三民派出所年僅23歲的警員林冠廷，昨天清晨7時至9時在竹北縣治區、交流道周邊執行交通疏導勤務時，因陪同年幼男童穿越繁忙馬路的畫面被路人拍下並上傳社群平台上傳至Threads，至今已累積超過2.6萬人按下愛心，對於突如其來的關注，林冠廷開心又羞澀，表示「這是警察的本份」。

網友「___.gladys」在Threads發布影片，上面寫著「天氣冷冷的，心卻被這個畫面融化了，警察彎下身守護小朋友上學，溫柔又有責任感，真的值得滿滿的掌聲與讚」。畫面中可見，當時正值上班、上學尖峰時段，一名身形嬌小、揹著書包的男童獨自站在行穿線前，準備穿越馬路前往縣治區的小學。

警員林冠廷發現男童年紀小、身高又矮，擔心駕駛視線死角恐有危險，當行穿線綠燈亮起時，先以指揮棒示意男童通行，隨後邁步跟在後方陪走一段路，確認孩子安全通過後，立刻折返原崗位繼續執勤。

這段短短幾秒的影像至今已累積超過2.6萬人按下愛心，網友紛紛留言：「溫暖可愛死了，新竹縣應該給嘉獎」、「小朋友身高真的很容易有視線落差」、「警察陪過馬路也太貼心了」，也有人感性表示：「謝謝警察的用心，小朋友好有禮貌」。

對於突如其來的關注，林冠廷受訪時顯得既開心又羞澀。他表示，小孩年紀比較小，身高也比較小隻，擔心車子看不到他，所以陪著他一起過馬路，且路口接近交流道，基本上都是會塞車，當下也怕弟弟會被車子撞到，就順勢陪他過馬路。

三民派出所副所長黃馥瑧表示，林冠廷為警專41期畢業，在三民所待滿一年。平常勤務認真，態度積極，對待民眾也兼具同理心。這次同仁被民眾表揚，本所也與有榮焉。

對於突如其來的關注，林冠廷受訪時顯得既開心又羞澀。他表示，小孩年紀比較小，身高也比較小隻，擔心車子看不到他，所以陪著他一起過馬路。圖／竹北警分局提供
對於突如其來的關注，林冠廷受訪時顯得既開心又羞澀。他表示，小孩年紀比較小，身高也比較小隻，擔心車子看不到他，所以陪著他一起過馬路。圖／竹北警分局提供
竹北警分局三民派出所警員林冠廷陪同年幼男童穿越繁忙馬路的畫面被路人拍下並上傳社群平台上傳至Threads，至今已累積超過2.6萬人按下愛心。圖／網友___.gladys授權提供
竹北警分局三民派出所警員林冠廷陪同年幼男童穿越繁忙馬路的畫面被路人拍下並上傳社群平台上傳至Threads，至今已累積超過2.6萬人按下愛心。圖／網友___.gladys授權提供

警察 Threads

延伸閱讀

竹北學生數增、校園承載吃緊 林思銘徐欣瑩率隊會勘5國小拚改善

竹北樹海環繞十字星籃球場啟用 比賽投籃得iPhone 17

越南軍艦穿越台灣海峽 越南外交部：依國際法自由航行

竹北市民活動中心泰和館動土 預計2026年底啟用

相關新聞

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

趙姓男子今傍晚6時許駕駛大南客運223路公車行經台北市中正區忠孝西路、重慶南路口，碰撞一輛橫向直行的腳踏車，年約70歲女...

影／竹北警陪男童過馬路感動2.6萬網友 本人羞回：只是本分

新竹縣警局竹北警分局三民派出所年僅23歲的警員林冠廷，昨天清晨7時至9時在竹北縣治區、交流道周邊執行交通疏導勤務時，因陪...

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；據了解，鄭是...

影／喝到天亮還開車撞死女清潔員 酒駕賓士男是安平知名餐飲業者

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；據了解，鄭是...

引眾怒！老闆撞死23歲女清潔 店家急關臉書IG、Google地圖被改「殺人酒駕美食」

台南市今（16）日清晨發生一起心碎的死亡車禍。一名在安平區經營知名「鹽酥鴨」其一分店的48歲鄭姓男子，在徹夜飲酒後駕車上路，於上午8時許高速撞上...

北市公車撞腳踏車！女騎士倒地受創無呼吸心跳 急送台大醫院搶救

台北市中正區重慶南路、忠孝西路口，今晚6時許有一輛公車碰撞一名腳踏車騎士，年約70歲女騎士倒地受創，救護人員獲報到場時她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。