影／竹北警陪男童過馬路感動2.6萬網友 本人羞回：只是本分

新竹縣警局竹北警分局三民派出所年僅23歲的警員林冠廷，昨天清晨7時至9時在竹北縣治區、交流道周邊執行交通疏導勤務時，因陪同年幼男童穿越繁忙馬路的畫面被路人拍下並上傳社群平台上傳至Threads，至今已累積超過2.6萬人按下愛心，對於突如其來的關注，林冠廷開心又羞澀，表示「這是警察的本份」。

網友「___.gladys」在Threads發布影片，上面寫著「天氣冷冷的，心卻被這個畫面融化了，警察彎下身守護小朋友上學，溫柔又有責任感，真的值得滿滿的掌聲與讚」。畫面中可見，當時正值上班、上學尖峰時段，一名身形嬌小、揹著書包的男童獨自站在行穿線前，準備穿越馬路前往縣治區的小學。

警員林冠廷發現男童年紀小、身高又矮，擔心駕駛視線死角恐有危險，當行穿線綠燈亮起時，先以指揮棒示意男童通行，隨後邁步跟在後方陪走一段路，確認孩子安全通過後，立刻折返原崗位繼續執勤。

這段短短幾秒的影像至今已累積超過2.6萬人按下愛心，網友紛紛留言：「溫暖可愛死了，新竹縣應該給嘉獎」、「小朋友身高真的很容易有視線落差」、「警察陪過馬路也太貼心了」，也有人感性表示：「謝謝警察的用心，小朋友好有禮貌」。

對於突如其來的關注，林冠廷受訪時顯得既開心又羞澀。他表示，小孩年紀比較小，身高也比較小隻，擔心車子看不到他，所以陪著他一起過馬路，且路口接近交流道，基本上都是會塞車，當下也怕弟弟會被車子撞到，就順勢陪他過馬路。

三民派出所副所長黃馥瑧表示，林冠廷為警專41期畢業，在三民所待滿一年。平常勤務認真，態度積極，對待民眾也兼具同理心。這次同仁被民眾表揚，本所也與有榮焉。