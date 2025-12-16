快訊

引眾怒！老闆撞死23歲女清潔 店家急關臉書IG、Google地圖被改「殺人酒駕美食」

聯合新聞網／ 綜合報導

48歲鄭姓男子今天上午8時許<a href='/search/tagging/2/酒駕' rel='酒駕' data-rel='/2/103664' class='tag'><strong>酒駕</strong></a>撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克。記者袁志豪／翻攝
48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克。記者袁志豪／翻攝

台南市今（16）日清晨發生一起心碎的死亡車禍。一名在安平區經營知名「鹽酥鴨」的48歲鄭姓男子，在徹夜飲酒後駕車上路，於上午8時許高速撞上正在執行垃圾車公務的23歲陳姓女清潔隊員，導致陳女傷重不治。消息曝光後，鄭男的長相照片被瘋傳，「餐飲店臉書」也被群眾怒火洗版，已火速關閉臉書、IG，Google Maps上的店名也被炎上改為「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人兇手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食」，目前被刷到剩1.8顆星。

肇事者徹夜狂歡 連趕兩家酒吧喝到天亮

警方調查發現，鄭姓男子今日凌晨先開車前往台南市區一間酒吧消費，凌晨4時許意猶未盡，竟持續駕車前往第二間酒吧續攤。鄭男在店內待到天亮，直到上午8時許才帶著滿身酒氣開車離開。

不料，車輛行經案發路段時，鄭男疑似因不勝酒力、注意力不集中，失控撞上正在路邊收集垃圾的陳姓女清潔隊員。巨大的撞擊力道導致陳女當場倒地，緊急送醫後仍因傷勢過重宣告不治，相驗確認下半身粉碎性骨折致多重性外傷而死亡。

知名餐飲業者 諷刺語錄引熱議

據了解，肇事的鄭男在地方上頗具知名度，他經營的餐飲店主打「獨家中藥熟成」的鹽酥鴨，曾受邀登上多家知名美食節目，是當地的名店。

事發後，網友翻出該店家的官方社群平台與店面裝修。鄭男在店外牆面刷上大型標語：「如果不能一夜暴富，兩夜也行，三更半夜也能接受」。如今對照他清晨酒駕奪命的行徑，顯得格外諷刺。

店家緊急關閉社群

事故消息傳開後，憤怒的網友湧入該店家的臉書留言撻伐，該分店的Instagram等所有社群帳號皆已緊急關閉。不過，大家陸續轉往其他已歇業分店的臉書譴責「酒駕殺人店」，警方擔心其店面遭到有人潑漆砸店，目前已加強巡邏。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕老闆經營的「鹽酥鴨」店名被改為「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人兇手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食」，目前被刷到剩1.8顆星。圖／取自Google Maps
酒駕老闆經營的「鹽酥鴨」店名被改為「台南安平酒駕待撞推薦｜殺人兇手酒駕駕酒酒鴨酒駕美食」，目前被刷到剩1.8顆星。圖／取自Google Maps

酒駕 台南 車禍 Google Maps 垃圾車

