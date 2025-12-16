悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡
趙姓男子今傍晚6時許駕駛大南客運223路公車行經台北市中正區忠孝西路、重慶南路口，碰撞一輛橫向直行的腳踏車，年約70歲女騎士被捲入車底，胸部受創，當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍傷重不治，警方介入朝過失致死罪方向偵辦。
台北市消防局表示，今晚6時40分獲報，中正區重慶南路、忠孝西路口發生公車與腳踏車事故，救護人員到場時，腳踏車騎士受困公車底，脫困時已無呼吸心跳，送往台大醫院搶救。
警方調查，59歲趙姓男子今傍晚駕駛公車沿重慶南路北往南方向直行，在忠孝西路口遭遇大量行人穿越道路，遂於行人穿越道旁停讓行人，再次加速起步後，卻碰撞橫向西往東直行的腳踏車騎士，年約70歲的女騎士被捲入車底，胸部受重創，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍不治身亡。
經查趙男酒測值為0，案發時已有橫向行人過路，初步不排除趙男車輛搶黃燈過路，停讓行人後未注意車前狀況而肇事，但確切肇事原因及案發經過仍待調查釐清。
警方表示，死者身分尚不明，待身分確定後將聯繫其家屬到案配合調查，也將報請檢方相驗釐清死者死因，全案將朝過失致死罪方向偵辦。
