賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；據了解，鄭是在台南市安平區賣鹽酥鴨的餐飲業者，小有名氣，上過美食節目，台南地檢署今晚偵訊後，認被告涉犯刑法第185條之3第2項酒後駕車致人於死罪嫌，犯罪嫌疑重大、有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

檢方表示，財團法人犯罪被害人保護協會台灣台南分會亦同步啟動聯繫與關懷機制，提供被害人家屬必要協助；南檢呼籲，酒後駕車危害自身安全，更可能剝奪他人生命及家庭幸福，民眾勿心存僥倖，以身試法，檢方定依法追訴嚴懲酒駕犯罪，絕不寬貸。

鄭的店家在臉書寫下，主打獨家中藥熟成入味，要顛覆顧客對鴨的刻板印象，店外牆面還寫有「如果不能一夜暴富，兩夜也行，三更半夜也能接受」等標語；由於鄭的身分遭網友起底，在社群媒體上瘋傳並嚴厲譴責，警方擔心其店面遭到有人潑漆砸店，目前已加強巡邏。

警方指出，鄭姓男子上午8時是開賓士車沿台南市安平區慶平路由東往西行駛，高速追撞正在路邊執行垃圾收運作業的垃圾車，賓士車頭凹陷全毀，造成陳姓女清潔隊員不幸當場身亡；鄭酒精濃度非常高，可能因酒駕上路，當下已意識不清而肇事，送醫後酒力發作呼呼大睡。

檢方今天下午會同法醫前往台南市立殯儀館相驗，確認死亡原因為遭車輛撞擊致下半身粉碎性骨折致多重性外傷而死亡，家屬沒有特別意見，只表示要對鄭姓男子提告，讓他受到法律的制裁；因死因明確，檢方已將遺體發還家屬領回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康