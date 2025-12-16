快訊

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

明天清晨低溫11度！這日東北季風緊接而來 台北馬周末開跑水氣增

聽新聞
0:00 / 0:00

台南酒駕男撞23歲垃圾車隨車員當場慘死 南檢聲押

中央社／ 台南16日電

台南市安平區今天發生鄭姓男子酒駕追撞垃圾車，造成垃圾車隨車人員陳姓女子當場死亡，警方依公共危險、過失致死等罪嫌送辦，台南地檢署晚間訊後，向台南地方法院聲請羈押。

台南市消防局上午8時9分獲報，安平區慶平路發生自小客車追撞垃圾車，垃圾車隨車人員23歲陳女當場死亡，自小客車駕駛48歲鄭男受困車內，消防人員救出時，意識清楚，送往成大醫院救治。

警方調查，當時鄭男沿慶平路由東往西行駛，追撞在路旁收運垃圾的垃圾車，造成陳女死亡，鄭男酒測值0.95毫克。

南檢下午在台南市立殯儀館相驗陳女遺體，初步認定陳女遭車輛撞擊後，下半身粉碎性骨折導致多重性外傷而死亡。

警方調閱監視器追查鄭姓男子的行車軌跡，發現他今天凌晨先去台南市區的一間酒吧，4時許再去另一間酒吧，至少去了二間酒吧。聯合報記者袁志豪／翻攝
警方調閱監視器追查鄭姓男子的行車軌跡，發現他今天凌晨先去台南市區的一間酒吧，4時許再去另一間酒吧，至少去了二間酒吧。聯合報記者袁志豪／翻攝
鄭姓男子酒駕撞死23歲陳姓女清潔員，台南地檢署依過失致死罪向法院聲請羈押。聯合報記者袁志豪／攝影
鄭姓男子酒駕撞死23歲陳姓女清潔員，台南地檢署依過失致死罪向法院聲請羈押。聯合報記者袁志豪／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

垃圾車 台南 死亡

延伸閱讀

影／喝到天亮還開車撞死女清潔員 酒駕賓士男是安平知名餐飲業者

台南垃圾車隨車員遭酒駕追撞 檢認多重性外傷死亡

隨車員安全0防護…台南23歲清潔員遭酒駕男撞死 警提建議

台南賓士男酒駕撞死23歲女清潔員 黃偉哲：加強取締酒駕零容忍

相關新聞

影／喝到天亮還開車撞死女清潔員 酒駕賓士男是安平知名餐飲業者

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；據了解，鄭是...

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

趙姓男子今傍晚6時許駕駛大南客運223路公車行經台北市中正區忠孝西路、重慶南路口，碰撞一輛橫向直行的腳踏車，年約70歲女...

燃燒5千平方公尺！高雄大發工業區火警濃煙竄天 延燒近7小時才控制

高雄市大發工業區生產塑膠隔熱板的禹青企業公司，今天上午發生爆炸火警，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，火勢延燒近7小時才獲...

台中前議長張宏年離世 檢方相驗認「死因不明」下周將解剖

台中市議會前議長張宏年今驚傳過世，享壽73歲，各界得知相當不捨，轄區警方今上午接獲家屬報案，到場發現張已失去生命跡象，警...

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；據了解，鄭是...

北市公車撞腳踏車！女騎士倒地受創無呼吸心跳 急送台大醫院搶救

台北市中正區重慶南路、忠孝西路口，今晚6時許有一輛公車碰撞一名腳踏車騎士，年約70歲女騎士倒地受創，救護人員獲報到場時她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。