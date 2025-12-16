台南酒駕男撞23歲垃圾車隨車員當場慘死 南檢聲押

台南市安平區今天發生鄭姓男子酒駕追撞垃圾車，造成垃圾車隨車人員陳姓女子當場死亡，警方依公共危險、過失致死等罪嫌送辦，台南地檢署晚間訊後，向台南地方法院聲請羈押。

台南市消防局上午8時9分獲報，安平區慶平路發生自小客車追撞垃圾車，垃圾車隨車人員23歲陳女當場死亡，自小客車駕駛48歲鄭男受困車內，消防人員救出時，意識清楚，送往成大醫院救治。

警方調查，當時鄭男沿慶平路由東往西行駛，追撞在路旁收運垃圾的垃圾車，造成陳女死亡，鄭男酒測值0.95毫克。

南檢下午在台南市立殯儀館相驗陳女遺體，初步認定陳女遭車輛撞擊後，下半身粉碎性骨折導致多重性外傷而死亡。

警方調閱監視器追查鄭姓男子的行車軌跡，發現他今天凌晨先去台南市區的一間酒吧，4時許再去另一間酒吧，至少去了二間酒吧。聯合報記者袁志豪／翻攝 鄭姓男子酒駕撞死23歲陳姓女清潔員，台南地檢署依過失致死罪向法院聲請羈押。聯合報記者袁志豪／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康