影／喝到天亮還開車撞死女清潔員 酒駕賓士男是安平知名餐飲業者

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；據了解，鄭是在台南市安平區賣鹽酥鴨的餐飲業者，小有名氣，上過美食節目，今天清晨他先去市區一間酒吧，4時許開車再去另一間酒吧，喝到天亮後肇事。

鄭的店家在臉書寫下，主打獨家中藥熟成入味，要顛覆顧客對鴨的刻板印象，店外牆面還寫有「如果不能一夜暴富，兩夜也行，三更半夜也能接受」等標語；警方調閱監視器追查他的行車軌跡，發現他今天凌晨先去台南市區的一間酒吧，4時許再去另一間酒吧，都自己開車。

警方指出，鄭姓男子上午8時是開賓士車沿台南市安平區慶平路由東往西行駛，高速追撞正在路邊執行垃圾收運作業的垃圾車，賓士車頭凹陷全毀，造成陳姓女清潔隊員不幸當場身亡；鄭酒精濃度非常高，可能因酒駕上路，當下已意識不清而肇事，送醫後酒力發作呼呼大睡。

檢方今天下午會同法醫前往台南市立殯儀館相驗，確認死亡原因為遭車輛撞擊致下半身粉碎性骨折致多重性外傷而死亡，家屬沒有特別意見，只表示要對鄭姓男子提告，讓他受到法律的制裁；因死因明確，檢方已將遺體發還家屬領回。

據目擊者指出，鄭姓男子受困駕駛座被救出時，還醉言醉語說有請代駕沒開車，今天下午警方詢問時，僅有腳部骨折的鄭已恢復意識，看到警方出示的監視器畫面，未再多作辯解，承認客觀事實，目前警方已將他用輪椅移送至台南地檢署，由檢察官複訊中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康