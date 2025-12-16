燃燒5千平方公尺！高雄大發工業區火警濃煙竄天 延燒近7小時才控制

高雄市大發工業區生產塑膠隔熱板的禹青企業公司，今天上午發生爆炸火警，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，火勢延燒近7小時才獲控制，初步調查是加熱爐爆炸釀災，確實起火原因待消防局調查。

高雄市長陳其邁因這場火警造成濃煙隨風飄散，影響高雄大寮區、屏東新園等地的空氣品質，透過臉書粉絲專頁，要民眾緊閉門窗，減少外出，下午他到場關心救災狀況，表示因囤積量非常多，希望不要波及到其他區域。

高雄市環保局因火災排放明顯粒狀物，依違反空氣汙染防制法，將對廠方裁處10萬至500萬元罰鍰。

據了解，禹青企業公司在高雄市大發工業區華東路，已經設廠42年，生產塑膠隔熱板、保麗龍餐具，2010年8月也曾發生大火，當年延燒10小時才滅火。

昨天上午11時30分，禹青企業生產塑膠板的廠房突然傳出一聲爆炸聲響，火舌隨即延燒廠內堆積聚丙烯、聚苯乙烯塑膠板原料及成品等易燃物，火勢一發不可收拾，冒出火焰濃煙，數公里外可見濃煙直竄天際。

消防局出動20多支消防分隊接力滅火，直到晚間6時10分控制火勢，燃燒面積約5000平方公尺，確實起火原因仍待消防局火場鑑識調查。