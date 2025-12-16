影／多間酒吧喝到天亮還自己開車！賓士男撞死23歲女清潔員 送醫秒入睡

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；警方調閱監視器追查他的行車軌跡，發現他今天凌晨先去台南市區的一間酒吧，4時許再去另一間酒吧，至少去了二間酒吧，且都自己開車，直到喝到天亮才離開。

鄭是台南市安平區一間餐飲店的負責人，警方從今天凌晨持續往昨天晚上調閱監視器，要確認他到底在幾個地方喝酒；目前確認他在今天凌晨先去了市區一間酒吧，4時許再開車前往安平區一間開到天亮的酒吧，並在此喝到7時許才開車離去，隨後便撞死陳女。

台南市警第四分局指出，鄭姓男子上午8時是開賓士車沿台南市安平區慶平路由東往西行駛，高速追撞正在路邊執行垃圾收運作業的垃圾車，賓士車頭凹陷全毀，造成陳姓女清潔隊員不幸當場身亡；鄭酒精濃度非常高，可能因酒駕上路，當下已意識不清而肇事，送醫後酒力發作呼呼大睡。

陳女父母與家屬接獲通報趕到，確認死者是女兒，無法接受女兒剛出社會，清晨出門工作，竟就此天人永隔，陳母當場握著女兒的手崩潰大哭，連說「怎麼會這樣」；當時賓士車駕駛已被送醫，陳母仍憤怒拍打車輛，表示「太可惡、怎麼開車的」，事後由陳女父親製作報驗筆錄。

陳女服務的垃圾車是台南市環保局委託長愛實業股份有限公司辦理安平區垃圾清運工作，陳女在張姓男友介紹下，今年10月進入公司任職，並擔任男友的隨車員；張受訪悲痛表示，當時已按規定在停車處放置三角錐，正在查看是否有回收物品，陳女卻突然被撞，張也製作證人筆錄。

檢方今天下午會同法醫前往台南市立殯儀館相驗，確認死亡原因為遭車輛撞擊致下半身粉碎性骨折致多重性外傷而死亡，家屬沒有特別意見，只表示要對鄭姓男子提告，讓他受到法律的制裁；因死因明確，檢方已將遺體發還家屬領回。

據目擊者指出，鄭姓男子受困駕駛座被救出時，還醉言醉語說有請代駕沒開車，今天下午警方詢問時，僅有腳部骨折的鄭已恢復意識，看到警方出示的監視器畫面，未再多作辯解，承認客觀事實，目前警方已將他用輪椅移送至台南地檢署，由檢察官複訊中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康