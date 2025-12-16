台南垃圾車隨車員遭酒駕追撞 檢認多重性外傷死亡

48歲鄭姓男子開賓士車高速追撞正在路旁執行垃圾收運作業的垃圾車，23歲陳姓女清潔隊員不幸當場身亡。聯合報記者袁志豪／翻攝

台南市安平區今天發生鄭姓男子酒駕追撞垃圾車，造成垃圾車隨行人員陳姓女子當場死亡，台南地檢署相驗初步認定陳女遭車輛撞擊後，下半身粉碎性骨折導致多重性外傷而死亡。

南檢今天下午在台南市立殯儀館相驗陳女遺體，台南市警局第四分局隨後也依公共危險、過失致死等罪嫌移送車禍肇事的鄭男，由檢方接手偵辦。

台南市消防局今天上午8時9分獲報，安平區慶平路發生自小客車追撞垃圾車，垃圾車隨車人員23歲陳女當場死亡，自小客車駕駛48歲鄭男受困車內，消防人員救出時，意識清楚，送往成大醫院救治。

警方調查，當時鄭男沿慶平路由東往西行駛，追撞在路旁收運垃圾的垃圾車，造成陳女死亡，鄭男酒測值0.95毫克。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康