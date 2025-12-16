快訊

台灣能用美軍不能用？專家：俄烏戰無人機經驗無助美軍對抗解放軍

影／酒駕撞死女清潔員...賓士男是安平知名餐飲業者 檢方鑑定死因出爐

整理包／從服飾商到狗仔始祖…黎智英成囚始末 看關鍵5年時間軸

聽新聞
0:00 / 0:00

台南垃圾車隨車員遭酒駕追撞 檢認多重性外傷死亡

中央社／ 台南16日電

48歲鄭姓男子開賓士車高速追撞正在路旁執行垃圾收運作業的<a href='/search/tagging/2/垃圾車' rel='垃圾車' data-rel='/2/145367' class='tag'><strong>垃圾車</strong></a>，23歲陳姓女清潔隊員不幸當場身亡。聯合報記者袁志豪／翻攝
48歲鄭姓男子開賓士車高速追撞正在路旁執行垃圾收運作業的垃圾車，23歲陳姓女清潔隊員不幸當場身亡。聯合報記者袁志豪／翻攝

台南市安平區今天發生鄭姓男子酒駕追撞垃圾車，造成垃圾車隨行人員陳姓女子當場死亡，台南地檢署相驗初步認定陳女遭車輛撞擊後，下半身粉碎性骨折導致多重性外傷而死亡。

南檢今天下午在台南市立殯儀館相驗陳女遺體，台南市警局第四分局隨後也依公共危險、過失致死等罪嫌移送車禍肇事的鄭男，由檢方接手偵辦。

台南市消防局今天上午8時9分獲報，安平區慶平路發生自小客車追撞垃圾車，垃圾車隨車人員23歲陳女當場死亡，自小客車駕駛48歲鄭男受困車內，消防人員救出時，意識清楚，送往成大醫院救治。

警方調查，當時鄭男沿慶平路由東往西行駛，追撞在路旁收運垃圾的垃圾車，造成陳女死亡，鄭男酒測值0.95毫克。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

垃圾車 台南 死亡

延伸閱讀

隨車員安全0防護…台南23歲清潔員遭酒駕男撞死 警提建議

台南賓士男酒駕撞死23歲女清潔員 黃偉哲：加強取締酒駕零容忍

新北中和女騎士疑閃違停追撞貨車 右腿慘遭當場輾斷

影／分心打招呼...屏科大學生騎機車追撞學長 2人傷

相關新聞

影／多間酒吧喝到天亮還自己開車！賓士男撞死23歲女清潔員 送醫秒入睡

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；警方調閱監視...

影／喝到天亮還開車撞死女清潔員 酒駕賓士男是安平知名餐飲業者

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；據了解，鄭是...

燃燒5千平方公尺！高雄大發工業區火警濃煙竄天 延燒近7小時才控制

高雄市大發工業區生產塑膠隔熱板的禹青企業公司，今天上午發生爆炸火警，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，火勢延燒近7小時才獲...

台中前議長張宏年離世 檢方相驗認「死因不明」下周將解剖

台中市議會前議長張宏年今驚傳過世，享壽73歲，各界得知相當不捨，轄區警方今上午接獲家屬報案，到場發現張已失去生命跡象，警...

死角沒看到？新店女騎士遭右轉水泥預拌車壓車底 救出已臟器外露慘死

新北市新店區今天下午發生1起死亡車禍，機車女騎士遭右轉水泥預拌車壓車底，因臟器外露救出時已無生命跡象。車禍疑似視線死角引...

高雄長照機構涉詐補助款 衛生局證實：追討不當款項、移送司法

高雄某居家長照機構遭爆假班表、涉詐長照補助款，衛生局調查結果出爐，認定該機構指派未具身心障礙及失智照顧服務完訓資格居服員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。