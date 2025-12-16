貨車載鐵釘散落國1彰化段影響多車 警循線揪出開罰
張男駕駛大貨車行經國1北上彰化路段時，因捆紮不確實，車上載運鐵釘散落國道，後方多部車輛閃避不及輾過釘子，有半聯結車輪胎因輾過釘子變形；幸無人傷，警循線查出開罰。
國道公路警察局第三警察大隊今天發布新聞稿表示，昨天上午8時35分接獲魏男報案指稱，駕駛半聯結車行經國1北上192公里彰化路段，發現輪胎變形，將車子停在路肩後，發現輪胎上都是小鐵釘，因此報警處理。
警方循線查出，張男駕駛大貨車行經中山高北上彰化路段時，後車斗載運鐵釘因捆紮不確實散落車道，造成後方車輛閃避不及，好幾輛車輪胎都輾過鐵釘，影響交通安全。
警方指出，張男到案後進行酒測，酒測值為零，不過大貨車散落鐵釘，員警將依道路交通管理處罰條例第30條規定，汽車行駛道路所載貨物掉落，處汽車駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，對張男開罰。
警方呼籲，駕駛人務必將貨物捆紮牢固嚴密覆蓋，貨物擺放時應緊密，妥善分配重量，適當輔以防滑墊防止貨物移動，並檢查活動式側欄板及後欄板、車門是否緊密。
