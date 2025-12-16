台中前議長張宏年離世 檢方相驗認「死因不明」下周將解剖

台中市議會前議長張宏年今驚傳過世，享壽73歲，各界得知相當不捨，轄區警方今上午接獲家屬報案，到場發現張已失去生命跡象，警方報請刑事相驗，台中地檢署認為死因不明，已排定下周解剖釐清確切死因。

台中地檢署指出，台中市警局第三分局於今中午報驗，由外勤檢察官前往相驗後，因死因不明，已排定下周解剖釐清確切死因。

據了解，今清晨5時許，警方接獲張宏年兒子、現任台中市議員張彥彤報案，表示早上要叫父親起床吃早餐，卻發現父親叫喚不醒，觸摸身體發現冰冷，沒有生命跡象，已明顯死亡。

台中盛唐、九褔中醫2020年爆發使用硃砂、鉛丹釀250多人中毒，包括張宏年、張彥彤一家都受害，台中地院一審2023年依藥事法、過失傷害等罪判，判盛唐負責人呂志霖（原名呂世明）、九褔醫師洪彰宏，及藥商歐國樑，各6年至7年6月，上訴二審後撤銷改判4年2月至6年。

當時一審宣判後，張彥彤曾受訪提到，他自己因重金屬中毒後神經受傷，導致手抖已經成為常態，還會常常偏頭痛，晚上睡覺時莫名抽搐，造成睡眠品質很差。