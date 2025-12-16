快訊

台灣能用美軍不能用？專家：俄烏戰無人機經驗無助美軍對抗解放軍

影／酒駕撞死女清潔員...賓士男是安平知名餐飲業者 檢方鑑定死因出爐

整理包／從服飾商到狗仔始祖…黎智英成囚始末 看關鍵5年時間軸

隨車員安全0防護…台南23歲清潔員遭酒駕男撞死 警提建議

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

23歲陳姓女清潔員今天在垃圾車後方查看是否有收到回收物品，竟遭鄭姓男子酒駕撞死；市長黃偉哲表達哀痛，嚴厲譴責酒駕，要求警方強化取締，一律採取「零容忍」立場，絕不姑息寬貸，環保局表示將協助家屬爭取保險及撫卹金，垃圾車的隨車員安全也引發討論。

陳女服務的垃圾車是台南市環保局委託長愛實業股份有限公司辦理安平區垃圾清運工作，今天下午長愛公司的垃圾車照常在安平區作業，隨車員同樣站在垃圾車右後方站立區，隨車移動；由於並未有防護措施，若再遇到如鄭姓男子般駕駛車輛如砲彈般高速衝撞，恐同樣將傷勢嚴重。

台南市警第四分局建議，一般警方若在定點執勤車禍事故，後方一定會有其他員警幫忙指揮交通、戒護，就是讓畫線、蒐證員警可以專心工作，避免出事；因此，垃圾車定點作業時，若清潔員要背對後方處理清運工作，另一名同事可在後方注意來車並給予提醒。

另外，高速公路車速快，國道警察服勤常挨撞，目前若要處理事故，都會出動緩撞車防撞；垃圾車若無法搭配緩撞車出勤，建議安裝LED桿式輔助警示燈、開啟垃圾車收垃圾專屬音樂等，讓駕駛遠遠可聽到、看到前方有垃圾車，主動避開，並避免清潔員暴露在車外時間。

警方提醒，一般車輛發生事故後的防撞措施也可參考，如開啟雙黃燈警示後方來車，在車後方（約50-100公尺處）放置三角警示牌，並停放在安全處，人員盡量不要站在車輛後方，避免後車暴衝撞上。

因應冬令進補、公司尾牙，可能再出現心存僥倖酒駕者，警察局長林國清指出，今年11月至明年1月期間，已規劃全面強化酒駕取締工作；然而，即使在高強度取締下，仍發生酒駕肇事致死不幸事件，警方將持續強化酒駕執法與宣導，加強取締力道，從源頭根除「醉」犯。

市警局統計，今年1至11月，警方共取締酒駕4611件，酒駕事故 、傷亡人數已有減少（事故減少7.9%、傷亡減少4.5%）；林國清呼籲，民眾切勿心存僥倖酒後駕車，聚餐飲酒後應善用代駕、計程車或大眾運輸工具，共同守護自己與他人的生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

23歲陳姓女清潔員遭鄭姓男子酒駕撞死，垃圾車的隨車員安全也引發討論。記者袁志豪／攝影
23歲陳姓女清潔員遭鄭姓男子酒駕撞死，垃圾車的隨車員安全也引發討論。記者袁志豪／攝影

垃圾車 酒駕

延伸閱讀

台南賓士男酒駕撞死23歲女清潔員 黃偉哲：加強取締酒駕零容忍

情侶一同上班…女清潔隊員遭酒駕男撞死 網嘆：貼心服務開啟幸福一天

女開車疑煞車失靈翻落山谷幸運獲救 排除酒駕、毒駕肇因待查

撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

相關新聞

影／多間酒吧喝到天亮還自己開車！賓士男撞死23歲女清潔員 送醫秒入睡

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；警方調閱監視...

影／喝到天亮還開車撞死女清潔員 酒駕賓士男是安平知名餐飲業者

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；據了解，鄭是...

燃燒5千平方公尺！高雄大發工業區火警濃煙竄天 延燒近7小時才控制

高雄市大發工業區生產塑膠隔熱板的禹青企業公司，今天上午發生爆炸火警，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，火勢延燒近7小時才獲...

台中前議長張宏年離世 檢方相驗認「死因不明」下周將解剖

台中市議會前議長張宏年今驚傳過世，享壽73歲，各界得知相當不捨，轄區警方今上午接獲家屬報案，到場發現張已失去生命跡象，警...

死角沒看到？新店女騎士遭右轉水泥預拌車壓車底 救出已臟器外露慘死

新北市新店區今天下午發生1起死亡車禍，機車女騎士遭右轉水泥預拌車壓車底，因臟器外露救出時已無生命跡象。車禍疑似視線死角引...

北市公車撞腳踏車！女騎士倒地受創無呼吸心跳 急送台大醫院搶救

台北市中正區重慶南路、忠孝西路口，今晚6時許有一輛公車碰撞一名腳踏車騎士，年約70歲女騎士倒地受創，救護人員獲報到場時她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。