男開車撞阿里山公路護欄、電桿翻落山溝慘死 相驗結果出爐

阿里山公路嘉義縣中埔段昨晚發生一起死亡車禍，有輛小客車深夜失控自撞多項路旁設施後翻落水溝，車體全毀。駕駛送醫搶救仍不治，今天檢警相驗，死者因頭部挫傷、左側上肢骨折及胸部鈍傷合併血胸死亡，死亡方式為意外。

檢警調查，昨晚11時24分許，22歲林姓男子駕駛小客車，沿台18線由西往東方向、也就是嘉義市往阿里山方向行駛，行經事故地點時疑似車輛失控，自撞路邊外側護欄，接連撞上電線桿、路燈、電信桿及自來水排氣閥後，整輛車墜落路旁水溝內，人車一同跌落，現場一片凌亂，車體嚴重毀損。

救護人員獲報後趕抵現場，發現駕駛頭部及胸部有嚴重擦挫傷，立即送往醫院搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。警方初步調查，林男酒測值為0，並未發現酒後駕車情形，實際肇事原因仍有待進一步調查釐清。