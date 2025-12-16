台南新營民宅煮食氣爆波及10多戶 黃偉哲提醒瓦斯使用安全事項

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南新營區文化街一處民宅昨晚8時許發生氣爆，50歲男子在家中使用4公斤桶裝瓦斯烹煮料理時，疑不慎發生氣爆，威力波及10多戶商家、民宅，除男屋主全身約49%二度燒燙傷，另一名騎車路過的男騎士臉部及手腳遭碎玻璃割傷，消防提醒，使用桶裝瓦斯務必提高警覺。

台南市消防局指出，昨晚新營區發生一起疑似瓦斯洩漏後，因煮食不慎引發瓦斯氣爆事故，造成2人受傷送；消防局表示，桶裝瓦斯若因使用設備（如管線、調整器）老舊、管線鬆脫、操作不當，極易導致瓦斯外洩，若室內通風不良瓦斯蓄積，一旦遇到火源即可能引發氣爆。

消防局建議，使用桶裝瓦斯務必提高警覺，落實正確使用觀念，以避免類似事故再次發生，對人員生命安全及財產造成重大危害；尤其冬季門窗緊閉，風險更為升高。市長黃偉哲市長則提醒市民注意以下安全事項：

1.使用瓦斯時應保持室內通風良好，避免在密閉空間使用。

2.瓦斯爐具、軟管及調整器應定期檢查，發現老化、龜裂或鬆脫應立即更換。

3.瓦斯桶應直立放置於通風良好處並加以固定，避免靠近熱源或傾倒。

4.煮食時務必有人看顧，用畢確實關閉爐具與瓦斯桶開關。

5.若聞到瓦斯味，應立即關閉瓦斯、打開門窗通風，切勿開關電器或點火，並儘速通知專業人員處理。

消防局長楊宗林指出，瓦斯氣爆往往發生在日常生活最容易被忽略的細節，民眾使用桶裝瓦斯時，務必保持通風、定期檢查設備，煮食時也切勿離開現場，才能有效降低事故發生風險，並呼籲市民落實居家用火、用氣安全。

消防局建議，使用桶裝瓦斯務必提高警覺，落實正確使用觀念，以避免類似事故再次發生，對人員生命安全及財產造成重大危害。記者袁志豪／翻攝
