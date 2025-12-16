六都任期最長台南消防局長李明峯退休 楊宗林接任宣誓就職

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市政府消防局新任局長就職典禮今天在市政會議舉行，新任局長楊宗林宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓人。同時，黃偉哲也向甫退職的前局長李明峯致贈感謝紀念牌，表達市府最深的敬意與感謝。

黃偉哲表示，李明峯前局長擔任消防局長長達15年，是六都任期最長的消防首長，長年堅守第一線，帶領團隊守護城市安全，其付出與貢獻深植台南。市府特別頒贈感謝紀念牌，感謝其多年來對消防工作的投入，也祝福李前局長退休後生活平安順心、健康愉快。

黃偉哲指出，在李前局長任內，台南消防體系持續穩健精進，無論在救災、緊急救護或防災整備上皆有顯著成果。消防人員於全國緊急救護技術選拔中屢創佳績，並在急救心肺功能停止（OHCA）病患的成功救援上累積豐富成果，為市民生命安全建立重要防線，為消防發展打下堅實基礎。

黃偉哲說，新任局長楊宗林畢業於中央警察大學公共安全學系，具備完整的公共安全專業背景，並自2013年起擔任消防局副局長，對台南市消防政策推動、救災實務及行政運作皆相當熟稔，是歷練完整、深受信賴的消防領導幹部。

黃偉哲期許，未來在局長楊宗林的專業領導下，消防局能持續與市府各局處密切合作，強化整體防災與救災量能，提供市民更周全、更安心的守護，共同打造安全宜居的台南。

台南市消防局新任局長楊宗林宣誓就職。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲頒贈感謝紀念牌給消防局前局長李明峯。圖／台南市政府提供
台南市消防局新任局長楊宗林（右）宣誓就職。圖／台南市政府提供
