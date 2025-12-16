台南賓士男酒駕撞死23歲女清潔員 黃偉哲：加強取締酒駕零容忍
台南市安平區慶平路上，今上午8點左右，發生賓士轎車撞上正在值勤的民營垃圾車重大車禍，站在車尾執勤的23歲女清潔隊員不幸被當場撞死。台南市長黃偉哲表達哀痛，嚴厲譴責酒駕，要求警方強化取締，一律採取「零容忍」立場，絕不姑息寬貸。
48歲鄭姓男子部骨折送醫治療，警方到醫院施予酒測值發現每公升達0.95毫克，詳細肇事原因正調查釐清中。
台南市政府警察局長林國清指出，事實上警方自去年11月至今年1月期間，已規畫全面強化酒駕取締工作。然而，即使在高強度取締下，仍發生酒駕肇事致死不幸事件。後續將持續強化酒駕執法與宣導，加強取締力道，從源頭根除「醉」犯。
林國清呼籲，民眾切勿心存僥倖酒後駕車，聚餐飲酒後應善用代駕、計程車或大眾運輸工具，共同守護自己與他人的生命安全。
市警局指出，根據統計數字，還能酒駕取締次數增加，事故以及傷亡人數減少。今年1至11月，警方共取締酒駕4611件，酒駕事故、傷亡人數已有減少（事故減少7.9%、傷亡減少4.5%）。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
