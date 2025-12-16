快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市安平區慶平路上，今上午8點左右，發生賓士轎車撞上正在值勤的民營垃圾車重大車禍，站在車尾執勤的23歲女清潔隊員不幸被當場撞死。台南市長黃偉哲表達哀痛，嚴厲譴責酒駕，要求警方強化取締，一律採取「零容忍」立場，絕不姑息寬貸。

48歲鄭姓男子部骨折送醫治療，警方到醫院施予酒測值發現每公升達0.95毫克，詳細肇事原因正調查釐清中。

台南市政府警察局長林國清指出，事實上警方自去年11月至今年1月期間，已規畫全面強化酒駕取締工作。然而，即使在高強度取締下，仍發生酒駕肇事致死不幸事件。後續將持續強化酒駕執法與宣導，加強取締力道，從源頭根除「醉」犯。

林國清呼籲，民眾切勿心存僥倖酒後駕車，聚餐飲酒後應善用代駕、計程車或大眾運輸工具，共同守護自己與他人的生命安全。

市警局指出，根據統計數字，還能酒駕取締次數增加，事故以及傷亡人數減少。今年1至11月，警方共取締酒駕4611件，酒駕事故、傷亡人數已有減少（事故減少7.9%、傷亡減少4.5%）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市長黃偉哲嚴厲譴責酒駕，要求警方強化取締。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲嚴厲譴責酒駕，要求警方強化取締。記者萬于甄／攝影
台南市警局加強取締力道，從源頭根除「醉」犯。圖／台南市政府提供
台南市警局加強取締力道，從源頭根除「醉」犯。圖／台南市政府提供
台南市警局加強取締力道，從源頭根除「醉」犯。圖／台南市政府提供
台南市警局加強取締力道，從源頭根除「醉」犯。圖／台南市政府提供
台南市警局加強取締力道，從源頭根除「醉」犯。圖／台南市政府提供
台南市警局加強取締力道，從源頭根除「醉」犯。圖／台南市政府提供

酒駕

相關新聞

高雄塑膠廠鍋爐爆炸！烈火吞噬廠房濃煙竄天 47人急逃命

高雄市大發工業區生產保麗龍餐具的工廠起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際。初步了解，廠方在塑膠製品製程區，因加熱爐爆炸，...

情侶一同上班…女清潔隊員遭酒駕男撞死 網嘆：貼心服務開啟幸福一天

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在收垃圾的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；剛出社會的陳女是在張...

違停走到對街還嗆駕駛...誇張行徑曝光網友炸鍋 1原因警未開罰

宜蘭羅東林場附近日前有名男子違規停車，下車走到對面飲料店，違停影響後方整排車輛通行，男子拿飲料返車時竟口中念念有詞，怒嗆...

屏東佳冬私人宮廟遭人撒鹽 民俗專家：嚴重挑釁行為

屏東縣佳冬鄉某私人宮廟12日上午遭人潑撒疑似鹽巴及黑色晶體，宮廟負責人立即報案，警方到場後潑撒的陳姓女子辯稱並無進到宮廟...

台南賓士男酒駕撞死23歲女清潔員 黃偉哲：加強取締酒駕零容忍

台南市安平區慶平路上，今上午8點左右，發生賓士轎車撞上正在值勤的民營垃圾車重大車禍，站在車尾執勤的23歲女清潔隊員不幸被...

新北中和女騎士疑閃違停追撞貨車 右腿慘遭當場輾斷

新北中和區景平路今天發生嚴重車禍，1名女騎士疑為閃避黃線違停車輛，往左切追撞貨車，右小腿遭輾過斷肢，送醫治療幸無生命危險...

