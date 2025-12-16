新北中和女騎士疑閃違停追撞貨車 右腿慘遭當場輾斷
新北中和區景平路今天發生嚴重車禍，1名女騎士疑為閃避黃線違停車輛，往左切追撞貨車，右小腿遭輾過斷肢，送醫治療幸無生命危險，詳細肇因待釐清，警方將依法舉發違停車輛。
新北市中和警分局獲報，今天上午10時許景平路一帶發生車禍，1輛大貨車沿外側車道直行時，旁邊1名機車女騎士疑似為閃避路邊黃線違停車輛，往左切追撞大貨車車尾，女騎士人車倒地，右腿被貨車輪胎輾過，當場斷肢。
警消獲報到場，68歲曾姓女騎士右小腿斷肢，意識清醒無生命危險，立即送往新店慈濟醫院進行手術。被撞的大貨車後車尾保險桿凹陷，駕駛蘇男未受傷，雙方酒測值皆為0，詳細肇事原因待釐清。黃線違規停車部分將依違反「道路交通管理處罰條例」舉發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言