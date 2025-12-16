新北中和女騎士疑閃違停追撞貨車 右腿慘遭當場輾斷

快訊

中央社／ 新北16日電

<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>示意圖。圖／AI生成
新北中和區景平路今天發生嚴重車禍，1名女騎士疑為閃避黃線違停車輛，往左切追撞貨車，右小腿遭輾過斷肢，送醫治療幸無生命危險，詳細肇因待釐清，警方將依法舉發違停車輛。

新北市中和警分局獲報，今天上午10時許景平路一帶發生車禍，1輛大貨車沿外側車道直行時，旁邊1名機車女騎士疑似為閃避路邊黃線違停車輛，往左切追撞大貨車車尾，女騎士人車倒地，右腿被貨車輪胎輾過，當場斷肢。

警消獲報到場，68歲曾姓女騎士右小腿斷肢，意識清醒無生命危險，立即送往新店慈濟醫院進行手術。被撞的大貨車後車尾保險桿凹陷，駕駛蘇男未受傷，雙方酒測值皆為0，詳細肇事原因待釐清。黃線違規停車部分將依違反「道路交通管理處罰條例」舉發。

