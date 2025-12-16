快訊

衛福部5名主管遭監察院彈劾 曾爆情勒同事「深蹲」祝健芳等未回應

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

聽新聞
0:00 / 0:00

情侶一同上班…女清潔隊員遭酒駕男撞死 網嘆：貼心服務開啟幸福一天

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在收垃圾的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；剛出社會的陳女是在張姓男友介紹下加入清潔公司工作，她就是張在駕駛垃圾車的隨車員，兩人每天一起上班，附近居民都對這位隨車員印象很好，沒想到竟禍從天降。

網友ce2_2l在Threads上指出認識死者，陳女每次都會關心民眾，溫柔的微笑，即使有時候她是要把一大袋垃圾丟進去，陳女也會默默協助，今天的事件讓她超級錯愕；網友novia_one表示，記得騎車去丟垃圾，年輕女孩貼心的接過去，丟進垃圾車，開啟了她快樂幸福的一天，結果...。

據了解，陳女服務的垃圾車是台南市環保局委託長愛實業股份有限公司辦理安平區垃圾清運工作，陳女的張姓男友先進公司，擔任駕駛，陳女今年10月在男友介紹下也加入公司任職，並擔任男友的隨車員；年輕情侶每天一起出門工作，為未來人生相伴努力打拚。

今天上午8時案發後，張姓男友立即跳下車，先俯身探視女友，發現自己沒有辦法將人救出，趕緊返回車上拿手機通報警消，請人來救援，並不斷查看女友傷勢；他受訪悲痛表示，當時已按規定在停車處放置三角錐，正在查看是否有回收物品，陳女卻突然被車衝撞

垃圾車行車記錄器拍下車禍撞擊瞬間，只見陳女剛走向車尾，鄭疑似酒後駕車失控高速朝車尾衝撞，陳女當場被撞至夾在車尾處，傷重不治；垃圾車被撞，張立即跳下車確認女友狀況，不斷拍打賓士車車身示意後退，並焦急跺腳到處打電話求助。

但陳女最後仍在張的眼前傷重不治，張當場坐在地上放聲大哭，等陳女家屬趕到，他再度情緒失控哭倒在陳女家屬懷中；公司劉姓主管趕到現場表示，陳女到公司任職2個多月，與同事互動良好，經接獲司機通報後立即趕來協助處理，對這起意外感到非常難過。

陳女父母與家屬接獲通報趕到，確認死者是女兒，無法接受女兒剛出社會，清晨出門工作，竟就此天人永隔，陳母也當場崩潰大哭；雖然賓士車駕駛已被送醫，其他家屬憤怒上前拍打車輛，表示「太可惡」，事後由陳女父親及張姓男友接受警方製作報驗筆錄。

據指出，鄭姓男子是一間餐飲店負責人，上午8時是開賓士車沿台南市安平區慶平路由東往西行駛，高速追撞正在路邊執行垃圾收運作業的垃圾車，賓士車頭凹陷全毀，造成陳姓女清潔隊員不幸當場身亡；據目擊者指出，鄭受困駕駛座被救出時，還醉言醉語說有請代駕沒開車。

鄭腳部骨折，警方到醫院施予酒測確認酒測值非常高，研判可能開車開到意識不清而肇事，鄭在醫院酒力發作後，呼呼大睡；由於是過失致死、公共危險現行犯，警方已派員戒護，將待醫院確認鄭能製作筆錄，再調查釐清是否徹夜飲酒後仍開車上路。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

垃圾車張姓駕駛是死者陳女的男友，陳女在他面前傷重不治，當場放聲大哭。記者袁志豪／翻攝
垃圾車張姓駕駛是死者陳女的男友，陳女在他面前傷重不治，當場放聲大哭。記者袁志豪／翻攝
垃圾車張姓駕駛是死者陳女的男友，陳女在他面前傷重不治，當場放聲大哭。記者袁志豪／翻攝
垃圾車張姓駕駛是死者陳女的男友，陳女在他面前傷重不治，當場放聲大哭。記者袁志豪／翻攝
垃圾車張姓駕駛是死者陳女的男友，陳女在他面前傷重不治，當場放聲大哭。記者袁志豪／翻攝
垃圾車張姓駕駛是死者陳女的男友，陳女在他面前傷重不治，當場放聲大哭。記者袁志豪／翻攝

垃圾車 男友 酒駕

延伸閱讀

女開車疑煞車失靈翻落山谷幸運獲救 排除酒駕、毒駕肇因待查

撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

影／賓士男酒駕高速撞死女清潔員 母到場大哭...家屬怒極拍打車

酒駕都是垃圾！台南安平酒駕男清晨追撞垃圾車 23歲女清潔員當場身亡

相關新聞

高雄塑膠廠鍋爐爆炸！烈火吞噬廠房濃煙竄天 47人急逃命

高雄市大發工業區生產保麗龍餐具的工廠起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際。初步了解，廠方在塑膠製品製程區，因加熱爐爆炸，...

情侶一同上班…女清潔隊員遭酒駕男撞死 網嘆：貼心服務開啟幸福一天

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在收垃圾的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；剛出社會的陳女是在張...

違停走到對街還嗆駕駛...誇張行徑曝光網友炸鍋 1原因警未開罰

宜蘭羅東林場附近日前有名男子違規停車，下車走到對面飲料店，違停影響後方整排車輛通行，男子拿飲料返車時竟口中念念有詞，怒嗆...

屏東佳冬私人宮廟遭人撒鹽 民俗專家：嚴重挑釁行為

屏東縣佳冬鄉某私人宮廟12日上午遭人潑撒疑似鹽巴及黑色晶體，宮廟負責人立即報案，警方到場後潑撒的陳姓女子辯稱並無進到宮廟...

台南賓士男酒駕撞死23歲女清潔員 黃偉哲：加強取締酒駕零容忍

台南市安平區慶平路上，今上午8點左右，發生賓士轎車撞上正在值勤的民營垃圾車重大車禍，站在車尾執勤的23歲女清潔隊員不幸被...

新北中和女騎士疑閃違停追撞貨車 右腿慘遭當場輾斷

新北中和區景平路今天發生嚴重車禍，1名女騎士疑為閃避黃線違停車輛，往左切追撞貨車，右小腿遭輾過斷肢，送醫治療幸無生命危險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。