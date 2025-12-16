情侶一同上班…女清潔隊員遭酒駕男撞死 網嘆：貼心服務開啟幸福一天

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在收垃圾的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；剛出社會的陳女是在張姓男友介紹下加入清潔公司工作，她就是張在駕駛垃圾車的隨車員，兩人每天一起上班，附近居民都對這位隨車員印象很好，沒想到竟禍從天降。

網友ce2_2l在Threads上指出認識死者，陳女每次都會關心民眾，溫柔的微笑，即使有時候她是要把一大袋垃圾丟進去，陳女也會默默協助，今天的事件讓她超級錯愕；網友novia_one表示，記得騎車去丟垃圾，年輕女孩貼心的接過去，丟進垃圾車，開啟了她快樂幸福的一天，結果...。

據了解，陳女服務的垃圾車是台南市環保局委託長愛實業股份有限公司辦理安平區垃圾清運工作，陳女的張姓男友先進公司，擔任駕駛，陳女今年10月在男友介紹下也加入公司任職，並擔任男友的隨車員；年輕情侶每天一起出門工作，為未來人生相伴努力打拚。

今天上午8時案發後，張姓男友立即跳下車，先俯身探視女友，發現自己沒有辦法將人救出，趕緊返回車上拿手機通報警消，請人來救援，並不斷查看女友傷勢；他受訪悲痛表示，當時已按規定在停車處放置三角錐，正在查看是否有回收物品，陳女卻突然被車衝撞

垃圾車行車記錄器拍下車禍撞擊瞬間，只見陳女剛走向車尾，鄭疑似酒後駕車失控高速朝車尾衝撞，陳女當場被撞至夾在車尾處，傷重不治；垃圾車被撞，張立即跳下車確認女友狀況，不斷拍打賓士車車身示意後退，並焦急跺腳到處打電話求助。

但陳女最後仍在張的眼前傷重不治，張當場坐在地上放聲大哭，等陳女家屬趕到，他再度情緒失控哭倒在陳女家屬懷中；公司劉姓主管趕到現場表示，陳女到公司任職2個多月，與同事互動良好，經接獲司機通報後立即趕來協助處理，對這起意外感到非常難過。

陳女父母與家屬接獲通報趕到，確認死者是女兒，無法接受女兒剛出社會，清晨出門工作，竟就此天人永隔，陳母也當場崩潰大哭；雖然賓士車駕駛已被送醫，其他家屬憤怒上前拍打車輛，表示「太可惡」，事後由陳女父親及張姓男友接受警方製作報驗筆錄。

據指出，鄭姓男子是一間餐飲店負責人，上午8時是開賓士車沿台南市安平區慶平路由東往西行駛，高速追撞正在路邊執行垃圾收運作業的垃圾車，賓士車頭凹陷全毀，造成陳姓女清潔隊員不幸當場身亡；據目擊者指出，鄭受困駕駛座被救出時，還醉言醉語說有請代駕沒開車。

鄭腳部骨折，警方到醫院施予酒測確認酒測值非常高，研判可能開車開到意識不清而肇事，鄭在醫院酒力發作後，呼呼大睡；由於是過失致死、公共危險現行犯，警方已派員戒護，將待醫院確認鄭能製作筆錄，再調查釐清是否徹夜飲酒後仍開車上路。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康