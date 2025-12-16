影／高雄大發工業區工廠爆炸大火 濃煙密布員工逃離

位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，空氣中也有刺鼻的化學氣味，消防局表示廠方在塑膠製品製程區，因加熱爐爆炸，引燃附近的油料釀禍，造成廠房全面燃燒，目前火勢尚未控制，廠內47名員工見大火燃起，紛紛躲避，逃出廠外。1名員工逃出後，頭髮被燒捲，腳也被熱氣燒到受傷，包紮後沒大礙，未送醫，目前確實起火原因仍待消防局火調鑑識調查。

消防局表示由於廠內大多是易燃物，目前尚未控制火勢。初步了解，是生產塑膠板的廠房起火。高雄市長陳其邁在臉書貼出示警圖，表示高雄市大寮區、屏東縣新園鄉空氣品質受影響。火場旁的工廠因濃煙密布，已經提前下班。