快訊

衛福部5名主管遭監察院彈劾 曾爆情勒同事「深蹲」祝健芳等未回應

整理包／政院「一票否決」財劃法！不副署是什麼？ 影響、爭議一次看懂

中職／魔鷹繼續當雄鷹大哥！球團宣布年薪2188萬元完成續約

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄大發工業區工廠爆炸大火 濃煙密布員工逃離

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導

位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，空氣中也有刺鼻的化學氣味，消防局表示廠方在塑膠製品製程區，因加熱爐爆炸，引燃附近的油料釀禍，造成廠房全面燃燒，目前火勢尚未控制，廠內47名員工見大火燃起，紛紛躲避，逃出廠外。1名員工逃出後，頭髮被燒捲，腳也被熱氣燒到受傷，包紮後沒大礙，未送醫，目前確實起火原因仍待消防局火調鑑識調查。

消防局表示由於廠內大多是易燃物，目前尚未控制火勢。初步了解，是生產塑膠板的廠房起火。高雄市長陳其邁在臉書貼出示警圖，表示高雄市大寮區、屏東縣新園鄉空氣品質受影響。火場旁的工廠因濃煙密布，已經提前下班。

消防局出動20支消防分隊33車65人趕赴火場滅火，疏散員工，未傳出傷亡。環保局也動員偵測汙染物。這家起火的工廠是生產塑膠隔熱板、保麗龍餐具的禹青企業公司，在高雄市大寮區大發工業區華東路已經設廠42年，資本額1億2000萬元。

位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，鄰近廠房員工受不了濃煙只能提前下班。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，鄰近廠房員工受不了濃煙只能提前下班。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，鄰近廠房員工受不了濃煙只能提前下班。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，鄰近廠房員工受不了濃煙只能提前下班。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，鄰近廠房員工受不了濃煙只能提前下班。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，鄰近廠房員工受不了濃煙只能提前下班。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，消防人員冒險進入火場灌救。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，消防人員冒險進入火場灌救。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，鄰近廠房員工受不了濃煙只能提前下班。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，鄰近廠房員工受不了濃煙只能提前下班。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，鄰近廠房員工受不了濃煙只能提前下班。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，鄰近廠房員工受不了濃煙只能提前下班。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，鄰近廠房員工受不了濃煙只能提前下班。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，鄰近廠房員工受不了濃煙只能提前下班。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，鄰近廠房員工受不了濃煙只能提前下班。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，鄰近廠房員工受不了濃煙只能提前下班。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，消防人員冒險進入火場灌救。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，消防人員冒險進入火場灌救。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，消防人員冒險進入火場灌救。記者劉學聖／攝影
位於高雄市大發工業區內一家生產保麗龍餐具的工廠今天中午突然起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，連數公里外都能看見，消防人員冒險進入火場灌救。記者劉學聖／攝影

餐具

延伸閱讀

高科實中校舍工程動土 解決北高雄學區缺口

迎接2026高雄跨年 高雄捷運及輕軌延長營運

高雄塑膠廠鍋爐爆炸！烈火吞噬廠房濃煙竄天 47人急逃命

大發工業區塑膠工廠大火 環保局揭起火原因「加熱爐爆炸」

相關新聞

高雄塑膠廠鍋爐爆炸！烈火吞噬廠房濃煙竄天 47人急逃命

高雄市大發工業區生產保麗龍餐具的工廠起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際。初步了解，廠方在塑膠製品製程區，因加熱爐爆炸，...

情侶一同上班…女清潔隊員遭酒駕男撞死 網嘆：貼心服務開啟幸福一天

48歲鄭姓男子今天上午8時許酒駕撞死正在收垃圾的23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達每公升0.95毫克；剛出社會的陳女是在張...

違停走到對街還嗆駕駛...誇張行徑曝光網友炸鍋 1原因警未開罰

宜蘭羅東林場附近日前有名男子違規停車，下車走到對面飲料店，違停影響後方整排車輛通行，男子拿飲料返車時竟口中念念有詞，怒嗆...

屏東佳冬私人宮廟遭人撒鹽 民俗專家：嚴重挑釁行為

屏東縣佳冬鄉某私人宮廟12日上午遭人潑撒疑似鹽巴及黑色晶體，宮廟負責人立即報案，警方到場後潑撒的陳姓女子辯稱並無進到宮廟...

台南賓士男酒駕撞死23歲女清潔員 黃偉哲：加強取締酒駕零容忍

台南市安平區慶平路上，今上午8點左右，發生賓士轎車撞上正在值勤的民營垃圾車重大車禍，站在車尾執勤的23歲女清潔隊員不幸被...

新北中和女騎士疑閃違停追撞貨車 右腿慘遭當場輾斷

新北中和區景平路今天發生嚴重車禍，1名女騎士疑為閃避黃線違停車輛，往左切追撞貨車，右小腿遭輾過斷肢，送醫治療幸無生命危險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。