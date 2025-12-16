違停走到對街還嗆駕駛...誇張行徑曝光網友炸鍋 1原因警未開罰

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東林場附近日前有名男子違規停車，下車走到對面飲料店，違停影響後方整排車輛通行，男子拿飲料返車時竟口中念念有詞，怒嗆後車駕駛「不會從旁邊過喔」，誇張行徑全被錄下po網，網友炸鍋怒批男子「囂張」、「違停還敢兇」。儘管影片拍得很清楚，但羅東警方表示，由於未接獲檢舉，目前無法開罰。

後方車輛駕駛把錄下的行車影片貼文社群平台「我違停，你不會從旁邊過」，影片中男子開了一輛白車到羅東鎮中正北路後，違規把白車停在禁止停車的路邊，下車穿過道路，走到對向飲料店；這段過程造成後方車輛的速度放緩，通行不便，男子絲毫不覺有歉意，滿臉不耐眼神，口中念念有詞，貼文者忍不住寫下「違停停得理所當然、理直氣壯」。

底下網友大爆留言批評該男子「好囂張」、「臉皮超厚」、「為什麼違規的人還可以這麼理直氣壯」、「路是他的嗎」、「違停最高境界」、「全世界就你最聰明」、「沒有羞恥心」、「不要臉天下無敵」、「巨嬰是時候受到教訓」。

違停的中正北路有不少排隊餐飲名店，而且又靠近羅東林場，道路並不寬，假日及尖峰時段頻生違停亂象，只要有車子違停，後車過不去常會狂按喇叭。

不過，男子的違規行為雖然讓網友氣到炸鍋，但羅東警分局表示，違規當時未接獲民眾報案，事後也沒有接到檢舉，無法開罰，警方日後會在該路段加強巡邏。

白車違停，駕駛走到對面飲料店，造成造成後方的黑車等車輛通行不便；但羅東警方說，沒有檢舉，無法開罰。圖／翻攝自網路。
白車違停，駕駛走到對面飲料店，造成造成後方的黑車等車輛通行不便；但羅東警方說，沒有檢舉，無法開罰。圖／翻攝自網路。
白車駕駛違規停車後逕自走到對面飲料店，造成造成後方黑車等車輛通行不便；但羅東警方說，沒有檢舉，無法開罰。圖／翻攝自網路
白車駕駛違規停車後逕自走到對面飲料店，造成造成後方黑車等車輛通行不便；但羅東警方說，沒有檢舉，無法開罰。圖／翻攝自網路

