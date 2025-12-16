快訊

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

聽新聞
0:00 / 0:00

影／分心打招呼...屏科大學生騎機車追撞學長 2人傷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東科技大學學生20歲蔡姓男子昨天下午1時許，騎機車行經屏東縣內埔鄉壽比路，跟路旁友人打招呼，疑未注意車前狀況，當場撞上前方在路口等待左轉的屏科大學生22歲林男，兩人都受傷，幸未波及其他民眾，警方到場後，兩人酒測值均為零，車禍原因待警方釐清。

路過的車輛和周邊路口監視器錄下案發的過程，當時20歲蔡男騎機車疑似跟對向朋友打招呼，未注意前方，當場追撞已停下來正要左轉進入和成巷的機車騎士22歲林姓男子，兩人都是屏科大學生

警方獲報到場後，兩人酒測值均為零，兩人送往屏東榮總龍泉分院治療，幸無生命危險。

內埔警分局表示，根據道路交通安全規則第94條規定，後車與前車間應保持隨時可以煞停的距離。警方將依道路交通管理處罰條例第58條，不依規定保持前、後車距離，對蔡男開罰，可處600元以上1200元以下罰鍰。

屏東縣內埔鄉壽比路、和成巷口昨天下午發2輛機車追撞事故。圖／讀者提供
屏東縣內埔鄉壽比路、和成巷口昨天下午發2輛機車追撞事故。圖／讀者提供
屏東縣內埔鄉壽比路、和成巷口昨天下午發2輛機車追撞事故。圖／讀者提供
屏東縣內埔鄉壽比路、和成巷口昨天下午發2輛機車追撞事故。圖／讀者提供
屏東縣內埔鄉壽比路、和成巷口昨天下午發2輛機車追撞事故。圖／讀者提供
屏東縣內埔鄉壽比路、和成巷口昨天下午發2輛機車追撞事故。圖／讀者提供
屏東縣內埔鄉壽比路、和成巷口昨天下午發2輛機車追撞事故。圖／讀者提供
屏東縣內埔鄉壽比路、和成巷口昨天下午發2輛機車追撞事故。圖／讀者提供

屏東縣 屏科大 大學生

延伸閱讀

台61線林口段北上3車連環車禍 外側車道封閉僅剩內側通行

疑機車追撞同向大貨車 女騎士卡車尾左小腿斷肢搶救

酒駕都是垃圾！台南安平酒駕男清晨追撞垃圾車 23歲女清潔員當場身亡

影／台南安平垃圾車遭賓士高速追撞 車尾23歲女隨車員慘死

相關新聞

高雄塑膠廠鍋爐爆炸！烈火吞噬廠房濃煙竄天 47人急逃命

高雄市大發工業區生產保麗龍餐具的工廠起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際。初步了解，廠方在塑膠製品製程區，因加熱爐爆炸，...

違停走到對街還嗆駕駛...誇張行徑曝光網友炸鍋 1原因警未開罰

宜蘭羅東林場附近日前有名男子違規停車，下車走到對面飲料店，違停影響後方整排車輛通行，男子拿飲料返車時竟口中念念有詞，怒嗆...

屏東佳冬私人宮廟遭人撒鹽 民俗專家：嚴重挑釁行為

屏東縣佳冬鄉某私人宮廟12日上午遭人潑撒疑似鹽巴及黑色晶體，宮廟負責人立即報案，警方到場後潑撒的陳姓女子辯稱並無進到宮廟...

女開車疑煞車失靈翻落山谷幸運獲救 排除酒駕、毒駕肇因待查

許姓女子今午開車行駛台106線瑞芳五分山路段時，疑煞車失靈並翻落山谷。消防人員到場救援時，發現許女有擦挫傷，送醫後脫險。...

影／分心打招呼...屏科大學生騎機車追撞學長 2人傷

屏東科技大學學生20歲蔡姓男子昨天下午1時許，騎機車行經屏東縣內埔鄉壽比路，跟路旁友人打招呼，疑未注意車前狀況，當場撞上...

平鎮69歲翁肇事落跑稱以為撞盆栽 遭民眾攔下竟說「車又沒怎樣」

桃園市平鎮區14日晚間發生一起擦撞肇逃事件，一名69歲林姓老翁駕駛自小客車行經中豐路南勢二段487巷時，疑似未注意路況，擦撞一輛停放於車庫前的自小客車，事後未停車處理便駛離現場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。