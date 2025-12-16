聽新聞
0:00 / 0:00
影／分心打招呼...屏科大學生騎機車追撞學長 2人傷
屏東科技大學學生20歲蔡姓男子昨天下午1時許，騎機車行經屏東縣內埔鄉壽比路，跟路旁友人打招呼，疑未注意車前狀況，當場撞上前方在路口等待左轉的屏科大學生22歲林男，兩人都受傷，幸未波及其他民眾，警方到場後，兩人酒測值均為零，車禍原因待警方釐清。
路過的車輛和周邊路口監視器錄下案發的過程，當時20歲蔡男騎機車疑似跟對向朋友打招呼，未注意前方，當場追撞已停下來正要左轉進入和成巷的機車騎士22歲林姓男子，兩人都是屏科大學生。
警方獲報到場後，兩人酒測值均為零，兩人送往屏東榮總龍泉分院治療，幸無生命危險。
內埔警分局表示，根據道路交通安全規則第94條規定，後車與前車間應保持隨時可以煞停的距離。警方將依道路交通管理處罰條例第58條，不依規定保持前、後車距離，對蔡男開罰，可處600元以上1200元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言