影／分心打招呼...屏科大學生騎機車追撞學長 2人傷

屏東科技大學學生20歲蔡姓男子昨天下午1時許，騎機車行經屏東縣內埔鄉壽比路，跟路旁友人打招呼，疑未注意車前狀況，當場撞上前方在路口等待左轉的屏科大學生22歲林男，兩人都受傷，幸未波及其他民眾，警方到場後，兩人酒測值均為零，車禍原因待警方釐清。

路過的車輛和周邊路口監視器錄下案發的過程，當時20歲蔡男騎機車疑似跟對向朋友打招呼，未注意前方，當場追撞已停下來正要左轉進入和成巷的機車騎士22歲林姓男子，兩人都是屏科大學生。

警方獲報到場後，兩人酒測值均為零，兩人送往屏東榮總龍泉分院治療，幸無生命危險。