高雄塑膠廠鍋爐爆炸！烈火吞噬廠房濃煙竄天 47人急逃命
高雄市大發工業區生產保麗龍餐具的工廠起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際。初步了解，廠方在塑膠製品製程區，因加熱爐爆炸，引燃附近的油料釀禍，確實起火原因仍待消防局火調鑑識調查。
據了解，火警發生前，廠內曾傳爆炸聲響，47名員工見大火燃起，紛紛躲避，逃出廠外。1名員工逃出後，頭髮被燒捲，說工作時突然聽到一聲爆炸聲就整個燒起來，他在旁邊不遠，才被熱氣燒到，腳也受傷，包紮後沒大礙，未送醫。
由於工廠有酒精、柴油等易燃物引發火警，造成明顯粒狀物排放。該行為違反空氣污染防制法第32條規定，環保局將依法裁處10萬至500萬元罰鍰。
由於廠內大多是易燃物，1小時尚未控制火勢。初步了解，是生產塑膠板的廠房起火。高雄市長陳其邁在臉書貼出示警圖，表示高雄市大寮區、屏東縣新園鄉空氣品質受影響。火場旁的工廠因濃煙密布，已經提前下班。
據了解，起火的工廠是生產塑膠隔熱板、保麗龍餐具的禹青企業公司，在高雄市大寮區大發工業區華東路已經設廠42年，資本額1億2000萬元。
今天上午11時30分，禹青企業生產塑膠板的廠房起火，由於廠內堆積易燃物，火勢一發不可收拾，火焰濃煙竄升，數公里外可見濃煙直竄天際。
高雄市長陳其邁在臉書發出示警圖，表示高雄大寮區火警，目前風向為偏西北風，導致汙染物往東南傳遞，預估空氣品質受影響區域，包括高雄市大寮區、屏東縣新園鄉。
消防局出動20支消防分隊33車65人趕赴火場滅火，疏散員工，未傳出傷亡。環保局也動員偵測汙染物。
據環保局了解，禹青公司在塑膠製品製造程序中，「製程區加熱爐爆炸」，附近有酒精、柴油等易燃物引發火警，造成明顯粒狀物排放。消防局表示，確實起火原因仍待火調才能確定。
