快訊

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

平鎮69歲翁肇事落跑稱以為撞盆栽 遭民眾攔下竟說「車又沒怎樣」

桃園電子報／ 桃園電子報

S 94994465
林翁駕駛自小客車擦撞一輛停放於車庫前的自小客車，事後未停車處理便駛離現場。圖：讀者提供

桃園市平鎮區14日晚間發生一起擦撞肇逃事件，一名69歲林姓老翁駕駛自小客車行經中豐路南勢二段487巷時，疑似未注意路況，擦撞一輛停放於車庫前的自小客車，事後未停車處理便駛離現場。車主聽聞撞擊聲後立刻出門查看，其夫隨即徒步追車，成功將林男攔下並向平鎮警分局處理，詳細肇事原因尚待進一步釐清。

S 94994466
林翁酒測值為0，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。圖：讀者提供

遭撞車輛民眾事後也在社群平台發文表示，晚間8時30分許車停在車庫，她在家中看電視突然聽到蹦一聲很大聲，整條街鄰居都跑出來看，其丈夫隨即跑出去追上肇事逃逸的林翁，並攔下問他知不知道撞到車了，林翁竟回覆，他知道，就輕輕碰而已，且一直辯稱剛開心臟、有帕金森式症，加上沒有照後鏡看不到，他的車撞成這樣也沒有修，所以民眾的車沒怎麼樣，私下賠一賠就好了，何必叫警察，讓民眾怒問「這是你肇逃的理由嗎？」。民眾也提到，林翁的車子很誇張都是傷痕，也沒有照後鏡，一看就是慣犯，對撞到別人這件事很習慣，感嘆遇到這種人她也不知道該說什麼，無奈社會真的有很多「不適合上路卻硬要上路的人」。

警方表示，林翁駕駛自小客車行經該處，疑未注意路況，致擦撞停放在路邊之自小客車，自述因誤認是擦撞路邊盆栽，故肇事後逕行駛離現場，事故未造成人員受傷，經檢測林翁酒測值為0，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮69歲翁肇事落跑稱以為撞盆栽 遭民眾攔下竟說「車又沒怎樣」

延伸閱讀：

  1. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海
  2. 副刊／即使沒有也是一種有

肇逃 桃園 盆栽

延伸閱讀

台66高架車速快 桃園平鎮消防車禍救援訓練強化應變力

平鎮警取締大車違規破百件 較去年增38%

青棒／李星漢飆149公里火球奪勝 平鎮奪下鋁棒聯賽第7冠

高中鋁棒聯賽／高施諠3分砲帶動攻勢 平鎮與穀保爭冠

相關新聞

高雄塑膠廠鍋爐爆炸！烈火吞噬廠房濃煙竄天 47人急逃命

高雄市大發工業區生產保麗龍餐具的工廠起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際。初步了解，廠方在塑膠製品製程區，因加熱爐爆炸，...

違停走到對街還嗆駕駛...誇張行徑曝光網友炸鍋 1原因警未開罰

宜蘭羅東林場附近日前有名男子違規停車，下車走到對面飲料店，違停影響後方整排車輛通行，男子拿飲料返車時竟口中念念有詞，怒嗆...

屏東佳冬私人宮廟遭人撒鹽 民俗專家：嚴重挑釁行為

屏東縣佳冬鄉某私人宮廟12日上午遭人潑撒疑似鹽巴及黑色晶體，宮廟負責人立即報案，警方到場後潑撒的陳姓女子辯稱並無進到宮廟...

女開車疑煞車失靈翻落山谷幸運獲救 排除酒駕、毒駕肇因待查

許姓女子今午開車行駛台106線瑞芳五分山路段時，疑煞車失靈並翻落山谷。消防人員到場救援時，發現許女有擦挫傷，送醫後脫險。...

影／分心打招呼...屏科大學生騎機車追撞學長 2人傷

屏東科技大學學生20歲蔡姓男子昨天下午1時許，騎機車行經屏東縣內埔鄉壽比路，跟路旁友人打招呼，疑未注意車前狀況，當場撞上...

平鎮69歲翁肇事落跑稱以為撞盆栽 遭民眾攔下竟說「車又沒怎樣」

桃園市平鎮區14日晚間發生一起擦撞肇逃事件，一名69歲林姓老翁駕駛自小客車行經中豐路南勢二段487巷時，疑似未注意路況，擦撞一輛停放於車庫前的自小客車，事後未停車處理便駛離現場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。