平鎮69歲翁肇事落跑稱以為撞盆栽 遭民眾攔下竟說「車又沒怎樣」

林翁駕駛自小客車擦撞一輛停放於車庫前的自小客車，事後未停車處理便駛離現場。圖：讀者提供

桃園市平鎮區14日晚間發生一起擦撞肇逃事件，一名69歲林姓老翁駕駛自小客車行經中豐路南勢二段487巷時，疑似未注意路況，擦撞一輛停放於車庫前的自小客車，事後未停車處理便駛離現場。車主聽聞撞擊聲後立刻出門查看，其夫隨即徒步追車，成功將林男攔下並向平鎮警分局處理，詳細肇事原因尚待進一步釐清。

林翁酒測值為0，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。圖：讀者提供

遭撞車輛民眾事後也在社群平台發文表示，晚間8時30分許車停在車庫，她在家中看電視突然聽到蹦一聲很大聲，整條街鄰居都跑出來看，其丈夫隨即跑出去追上肇事逃逸的林翁，並攔下問他知不知道撞到車了，林翁竟回覆，他知道，就輕輕碰而已，且一直辯稱剛開心臟、有帕金森式症，加上沒有照後鏡看不到，他的車撞成這樣也沒有修，所以民眾的車沒怎麼樣，私下賠一賠就好了，何必叫警察，讓民眾怒問「這是你肇逃的理由嗎？」。民眾也提到，林翁的車子很誇張都是傷痕，也沒有照後鏡，一看就是慣犯，對撞到別人這件事很習慣，感嘆遇到這種人她也不知道該說什麼，無奈社會真的有很多「不適合上路卻硬要上路的人」。

警方表示，林翁駕駛自小客車行經該處，疑未注意路況，致擦撞停放在路邊之自小客車，自述因誤認是擦撞路邊盆栽，故肇事後逕行駛離現場，事故未造成人員受傷，經檢測林翁酒測值為0，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清當中。

