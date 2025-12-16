大發工業區塑膠工廠大火 環保局揭起火原因「加熱爐爆炸」

高雄市大發工業區知名塑膠工廠今天發生大火，環保局調查發現起火原因為業者在塑膠製品製造過程中，製程區加熱爐發生爆炸，因現場存放酒精、柴油等易燃物引發火勢，造成大量黑煙及明顯粒狀物排放，將依法開罰。

環保局表示，今天上午11時29分透過AI雲端監控系統即時發現大發工業區出現黑煙，隨即派員前往稽查，確認為國內知名塑膠工廠禹青公司製程事故引發火警，由於火勢燃燒塑膠相關物料，導致粒狀汙染物外逸，依違反空氣汙染防制法第32條規定裁罰10萬至500萬元。

火警發生後，環保局空汙應變小組第一時間進駐現場進行空氣品質監測，火焰離子偵測器（FID）檢測總碳氫化合物（THCs）為7.0 ppm，總懸浮微粒（TSP）為0.108 mg/m³，其中TSP數值略高，其餘監測數據未見異常。

環保局指出，當時風向為偏西北風，汙染物往東南方向擴散，推估影響範圍涵蓋高雄市大寮區及屏東縣新園鄉，已即時提醒下風處民眾盡量留在室內、緊閉門窗，減少外出，必要外出時務必配戴口罩，將持續追蹤空氣品質變化。