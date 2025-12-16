快訊

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

聽新聞
0:00 / 0:00

大發工業區塑膠工廠大火 環保局揭起火原因「加熱爐爆炸」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄市大發工業區知名塑膠工廠今天發生大火，環保局調查發現起火原因為業者在塑膠製品製造過程中，製程區加熱爐發生爆炸，因現場存放酒精、柴油等易燃物引發火勢，造成大量黑煙及明顯粒狀物排放，將依法開罰。

環保局表示，今天上午11時29分透過AI雲端監控系統即時發現大發工業區出現黑煙，隨即派員前往稽查，確認為國內知名塑膠工廠禹青公司製程事故引發火警，由於火勢燃燒塑膠相關物料，導致粒狀汙染物外逸，依違反空氣汙染防制法第32條規定裁罰10萬至500萬元。

火警發生後，環保局空汙應變小組第一時間進駐現場進行空氣品質監測，火焰離子偵測器（FID）檢測總碳氫化合物（THCs）為7.0 ppm，總懸浮微粒（TSP）為0.108 mg/m³，其中TSP數值略高，其餘監測數據未見異常。

環保局指出，當時風向為偏西北風，汙染物往東南方向擴散，推估影響範圍涵蓋高雄市大寮區及屏東縣新園鄉，已即時提醒下風處民眾盡量留在室內、緊閉門窗，減少外出，必要外出時務必配戴口罩，將持續追蹤空氣品質變化。

環保局強調，業者應妥善維護廠區製程與作業安全，避免事故造成環境汙染，對於違規排放行為將依法裁處，必要時移送法辦，保障市民健康與環境安全。民眾如聞到異味或發現疑似汙染情形，可撥打1999市政專線或環保局公害陳情專線通報，將立即派員處理。

高市環保局發布火警空品提醒。圖／環保局提供
高市環保局發布火警空品提醒。圖／環保局提供
高市環保局空汙小組進行現場空品監測。圖／環保局提供
高市環保局空汙小組進行現場空品監測。圖／環保局提供
高市環保局空汙小組進行現場空品監測。圖／環保局提供
高市環保局空汙小組進行現場空品監測。圖／環保局提供

環保局 製程 空氣品質

延伸閱讀

影／大發工業區塑膠粒工廠大火濃煙竄天際 目擊民眾：快戴口罩

影／大發工業區塑膠工廠大火滿天黑煙 陳其邁提醒2地方要注意

高雄大發工業區失火 保麗龍廠竄驚人火煙

桃園蘆竹砂石場深夜偷排毒廢水 檢起訴24人、沒收12億不法所得

相關新聞

高雄塑膠廠鍋爐爆炸！烈火吞噬廠房濃煙竄天 47人急逃命

高雄市大發工業區生產保麗龍餐具的工廠起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際。初步了解，廠方在塑膠製品製程區，因加熱爐爆炸，...

違停走到對街還嗆駕駛...誇張行徑曝光網友炸鍋 1原因警未開罰

宜蘭羅東林場附近日前有名男子違規停車，下車走到對面飲料店，違停影響後方整排車輛通行，男子拿飲料返車時竟口中念念有詞，怒嗆...

屏東佳冬私人宮廟遭人撒鹽 民俗專家：嚴重挑釁行為

屏東縣佳冬鄉某私人宮廟12日上午遭人潑撒疑似鹽巴及黑色晶體，宮廟負責人立即報案，警方到場後潑撒的陳姓女子辯稱並無進到宮廟...

女開車疑煞車失靈翻落山谷幸運獲救 排除酒駕、毒駕肇因待查

許姓女子今午開車行駛台106線瑞芳五分山路段時，疑煞車失靈並翻落山谷。消防人員到場救援時，發現許女有擦挫傷，送醫後脫險。...

影／分心打招呼...屏科大學生騎機車追撞學長 2人傷

屏東科技大學學生20歲蔡姓男子昨天下午1時許，騎機車行經屏東縣內埔鄉壽比路，跟路旁友人打招呼，疑未注意車前狀況，當場撞上...

平鎮69歲翁肇事落跑稱以為撞盆栽 遭民眾攔下竟說「車又沒怎樣」

桃園市平鎮區14日晚間發生一起擦撞肇逃事件，一名69歲林姓老翁駕駛自小客車行經中豐路南勢二段487巷時，疑似未注意路況，擦撞一輛停放於車庫前的自小客車，事後未停車處理便駛離現場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。