台中119緊急救護件數連3年破16萬件 消防局推雙軌派遣強化成功率
台中市近年119緊急救護件數呈上升趨勢，2022年起連續3年突破16萬件，今年即將突破15萬件，強化急救量能與成功率成為重要課題。消防局2023年底起推動雙軌派遣，除一般救護車，也派遣專責救護隊與高級救護技術員，今年截至10月底，急救成功率提升到近40%。
台中市政府今天舉行市政會議，消防局專案報告台中市警急救護情形。消防局長孫福佑表示，台中市119緊急救護服務件數近年上升，2021年為13.5萬件，2022年16.2萬件，2023年16萬件，2024年16.1萬件，今年截至11月也有14.8萬件，有可能連續4年突破16萬件。
孫福佑指出，台中市2021年底邁入高齡化社會，如今65歲以上老年人口占全市人口17.24%，是緊急救護最須關注的高風險族群；為因應日漸攀升的需求量，府內預算逐年上升，2022年起每年救護耗材由960萬元上升到1240萬元，近4年共投入7114.5萬元推動「到院前緊急救護量能計畫」。
孫福佑表示，到院前緊急救護是指病患被送上救護車、尚未到院前，急救人員先量測各種數據，以高階生理監視器、心電圖機等儀器，將患者生理數據傳給醫院；過去較常以傳統無線電告知，現在用數位行動裝置傳輸，可為腦中風、心肌梗塞的患者多爭取10到15分鐘黃金急救時間。
急救人員的訓練至關重要，孫福佑說，消防局2022年起逐年培訓高級救護技術員，從125人上升到今年的245人，預計明年將有285人，六都排名第二；救護義消人數也逐年上升，2023到2025年招募人數增加86人，成長將近30%，培訓義消取得中級救護技術員證照的人數也從64人上升到165人。
孫福佑表示，近年急救成功率已逐步攀升，2019年是22.4%，2022年提升到32.9%，今年截至10月則是39.97%，足見軟硬體投入的效益；消防局也從2023年底推動雙軌派遣，除一般救護車，同步派遣專責救護隊救護車與2名高級救護技術員，今年1到10月急救成功139名患者，成功率45.6%，未來會加速推動。
台中市長盧秀燕表示，緊急救護分秒必爭，是最重要且最有意義的工作，台中市設籍人口超過286萬人，實際活動人口更超過300萬人，緊急救護量能非常龐大；台中是全台第一個推動到院前緊急救護的城市，源於數年前彰化秀傳醫院創辦人黃明和的建議，如今全台幾乎都都已建置這套系統，她要藉此機會感謝黃的貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言