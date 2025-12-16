台61線林口段北上3車連環車禍 外側車道封閉僅剩內側通行
24歲呂男今天上午10時許駕駛小貨車行經新北市林口台61線16.6公里處時，不明原因追撞前方37歲羅男駕駛的大貨車，羅男被撞再追撞前方34歲李男駕駛的大貨車，呂男受困車內右腳擦傷無生命危險，現場北上僅剩內側車道可通行，車禍肇責歸屬待查。
林口警今天上午10時50分接獲報案，林口區西濱台61線北上16.6K公里處發生車禍。警員趕抵現場，經查24歲呂男駕駛小貨車沿台61線往八里方向行駛，行經事故地點時追撞前方羅男駕駛的大貨車，羅男遭撞後又波及前方李男駕駛的大貨車，肇事的呂男受困車內。
救護人員到場後協助呂男脫困，發現他右腳擦傷意識清楚，送林口長庚醫院治療無生命危險，其餘人員無受傷。羅男及李男酒測值均為0，呂男因送醫尚未酒測。但這起車禍也造成台61線北上方向外側車道封閉，僅剩內側車道尚可通行，警方已派員在現場進行交通疏導及警戒，肇責歸屬仍待警方釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言