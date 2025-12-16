台61線林口段北上3車連環車禍 外側車道封閉僅剩內側通行

24歲呂男今天上午10時許駕駛小貨車行經新北市林口台61線16.6公里處時，不明原因追撞前方37歲羅男駕駛的大貨車，羅男被撞再追撞前方34歲李男駕駛的大貨車，呂男受困車內右腳擦傷無生命危險，現場北上僅剩內側車道可通行，車禍肇責歸屬待查。

林口警今天上午10時50分接獲報案，林口區西濱台61線北上16.6K公里處發生車禍。警員趕抵現場，經查24歲呂男駕駛小貨車沿台61線往八里方向行駛，行經事故地點時追撞前方羅男駕駛的大貨車，羅男遭撞後又波及前方李男駕駛的大貨車，肇事的呂男受困車內。