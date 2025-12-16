三峽貨櫃車停電事故 台電：勾到第四台線路導致電桿倒塌

快訊

聯合報／ 記者蔣永佑王長鼎／新北即時報導

一名龔姓貨櫃車司機今天7時許行經新北市三峽區白雞路時，車頂拉扯電線使電線桿倒塌，造成一名女機車騎士輕微受傷、雙向交通中斷及附近住戶停電。台電表示，停電原因為貨櫃車車身勾到第四台線路以致台電電桿倒塌，經查共260戶停電，台電北西區處已加派人力進行搶修復電中。

新北市警方今天上午7時６分獲報，三峽區白雞路26號前，有1輛貨櫃車疑似車身過高，不慎拉扯到電線致電線桿倒塌，掉落電線波及51歲蘇姓機車女騎士輕微受傷送醫，造成三峽區正義街目前雙向道路無法通行，現由6名警力疏導交通中。

據了解，肇事的35歲龔姓貨櫃車司機，今早行經新北市三峽區白雞路扯到電線致電線桿東倒黑西歪，掉落波及女機車騎士輕微受傷送醫，不僅全線雙向交通中斷，還害添福、嘉添等地居民家中停電。

一名龔姓貨櫃車司機今天7時許行經新北市三峽區白雞路時，車頂拉扯電線使電線桿倒塌，造成一名女機車騎士受傷、雙向交通中斷及附近住戶停電。記者蔣永佑／翻攝
停電 貨櫃

