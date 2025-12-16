影／大發工業區塑膠粒工廠大火濃煙竄天際 目擊民眾：快戴口罩

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺林保光／高雄即時報導

高雄大發工業區一間塑膠粒工廠今天上午發生大火，濃煙直竄天際，遠處清晰可見，消防局指出，火警於上午11時30分接獲通報，地點位於大寮區工業廠房，隨即派遣大量人車前往搶救，環保局已啟動空汙監測，路過民眾目擊黑煙瀰漫在網路發文提醒「快戴上口罩」，避免吸入不明煙霧。

高雄市消防局表示，現場共出動31輛消防車、65名消防人員，並投入無人機3台、消防機器人5台及重型機具1台協助滅火，同時加派第四大隊指揮車前往坐鎮指揮，並通知義消到場支援，由於燃燒物為塑膠粒，火勢一度猛烈，消防人員持續以水線與重機具控制火勢，防止延燒至鄰近廠房。

受火警影響，現場冒出大量黑色濃煙，高雄市環保局已即時啟動空氣品質監測作業，持續掌握周邊空汙狀況。環保局提醒，若下風處民眾聞到異味或出現不適，應儘量減少戶外活動，並緊閉門窗。

有路過民眾在網路社群發文提醒，呼籲周邊居民及用路人「記得戴上口罩」，避免吸入不明煙霧。目前火勢仍由消防單位持續處理中，起火原因及是否造成環境污染，仍待進一步調查釐清。

大發工業區塑膠粒工廠大火，濃煙直竄天際。圖／市議員邱于軒提供
大發工業區塑膠粒工廠大火，濃煙直竄天際。圖／市議員邱于軒提供

