影／大發工業區塑膠粒工廠大火濃煙竄天際 目擊民眾：快戴口罩
高雄大發工業區一間塑膠粒工廠今天上午發生大火，濃煙直竄天際，遠處清晰可見，消防局指出，火警於上午11時30分接獲通報，地點位於大寮區工業廠房，隨即派遣大量人車前往搶救，環保局已啟動空汙監測，路過民眾目擊黑煙瀰漫在網路發文提醒「快戴上口罩」，避免吸入不明煙霧。
高雄市消防局表示，現場共出動31輛消防車、65名消防人員，並投入無人機3台、消防機器人5台及重型機具1台協助滅火，同時加派第四大隊指揮車前往坐鎮指揮，並通知義消到場支援，由於燃燒物為塑膠粒，火勢一度猛烈，消防人員持續以水線與重機具控制火勢，防止延燒至鄰近廠房。
受火警影響，現場冒出大量黑色濃煙，高雄市環保局已即時啟動空氣品質監測作業，持續掌握周邊空汙狀況。環保局提醒，若下風處民眾聞到異味或出現不適，應儘量減少戶外活動，並緊閉門窗。
有路過民眾在網路社群發文提醒，呼籲周邊居民及用路人「記得戴上口罩」，避免吸入不明煙霧。目前火勢仍由消防單位持續處理中，起火原因及是否造成環境污染，仍待進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言