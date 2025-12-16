27歲山友爬南二段高山症發作血氧剩60 空勤直升機及時救下山

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一名27歲男姓山友隨隊縱走中央山脈南二段，疑似發生高山症身體十分虛弱，血氧濃度一度低到只剩60幾，空勤黑鷹直升機今天出動，上機後快速吸純氧，並立刻後送花蓮就醫，醫師診斷為肺水腫，幸好即時就醫，若持續惡化恐有生命危險。

據了解，這名山友參加一支共11人的登山隊，12日從台東向陽登山口入山，進行南二段縱走，全程多數位於海拔超過3000公尺山區，預計18日從南投東埔登山口下山。

這名山友昨天上午覺得身體虛弱，雖然停下休息，但體力無法恢復，也有咳嗽、呼吸急促等情況，測血氧濃度僅61，疑似肺水腫，在大水窟山屋使用加壓艙，同行友人向外求援。

空勤花蓮駐地第一大隊第三隊接獲花蓮縣消防局轉報，今天派出編號NA-713黑鷹直升機，清晨近7時從花蓮機場起飛，7時31分在卓溪鄉大水窟山屋旁空地降落，由兩名共勤的特搜人員下機，將傷患搬運上機，上機後持續給予純氧，血氧濃度恢復到98。

黑鷹直升機飛回德興棒球場附近空地降落，由花蓮縣消防局救護車後送就醫，院方為他照X光，確認為肺水腫，幸好即時後送就醫，若情況持續惡化恐有危險。

一名27歲男性山友隨隊登南二段，疑似高山症發作，經空勤黑鷹直升機救援並給氧，及時後送就醫。圖／空勤花蓮駐地提供
一名27歲男性山友隨隊登南二段，疑似高山症發作，經空勤黑鷹直升機救援並給氧，血氧濃度在機上恢復到98。圖／空勤花蓮駐地提供
