影／大發工業區塑膠工廠大火滿天黑煙 陳其邁提醒2地方要注意

高雄市大發工業區生產保麗龍餐具的工廠起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，由於廠內大多是易燃物，1小時尚未控制火勢。初步了解，是生產塑膠板的廠房起火。高雄市長陳其邁在臉書貼出示警圖，表示高雄市大寮區、屏東縣新園鄉空氣品質受影響。

今天上午11時30分，大寮區華東路一家生產塑膠食品包裝容器的工廠發生大火，高雄市消防局出動31車65人及無人機3台、機器人5台、重機具1及警義消前往支援。大火發生後，高市議員邱于軒陸續接獲居民通報，也請環保局關注有無空汙發生。

大火發生後濃煙直竄天際，市長陳其邁在臉書提醒市民。他表示，高雄大寮區火警，目前風向為偏西北風，導引汙染物往東南傳遞，目前火警系統顯示消防單位已到達，周邊居民如感異味，請留意並適時關閉門窗。預估空氣品質受影響區域為高雄市大寮區及屏東縣新園鄉。