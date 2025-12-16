快訊

2026前程似錦！四生肖順風開局 迎來貴人、事業運大爆發

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

影／大發工業區塑膠工廠大火滿天黑煙 陳其邁提醒2地方要注意

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市大發工業區生產保麗龍餐具的工廠起火，熊熊大火吞噬廠房，濃煙直竄天際，由於廠內大多是易燃物，1小時尚未控制火勢。初步了解，是生產塑膠板的廠房起火。高雄市長陳其邁在臉書貼出示警圖，表示高雄市大寮區、屏東縣新園鄉空氣品質受影響。

今天上午11時30分，大寮區華東路一家生產塑膠食品包裝容器的工廠發生大火，高雄市消防局出動31車65人及無人機3台、機器人5台、重機具1及警義消前往支援。大火發生後，高市議員邱于軒陸續接獲居民通報，也請環保局關注有無空汙發生。

大火發生後濃煙直竄天際，市長陳其邁在臉書提醒市民。他表示，高雄大寮區火警，目前風向為偏西北風，導引汙染物往東南傳遞，目前火警系統顯示消防單位已到達，周邊居民如感異味，請留意並適時關閉門窗。預估空氣品質受影響區域為高雄市大寮區及屏東縣新園鄉。

陳其邁提醒市民，盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出要戴好口罩， 環保局將持續追蹤最新空氣品質狀況。

高雄大寮大發工業區發生塑膠工廠大火，黑色濃煙直竄天際。圖／議員邱于軒提供
高雄大寮大發工業區發生塑膠工廠大火，黑色濃煙直竄天際。圖／議員邱于軒提供
高雄市長陳其邁臉書發文，提醒高雄大寮及屏東新圍居民注意。圖／取自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁臉書發文，提醒高雄大寮及屏東新圍居民注意。圖／取自陳其邁臉書

陳其邁 屏東縣

延伸閱讀

卓榮泰不副署財劃法 陳其邁籲讓憲法法庭運作化解朝野紛爭

高雄大寮紅豆花田季 陳其邁推廣特色產業：好吃又營養

影／停砍年金爭議延燒 陳其邁：改革不能走回頭路

【重磅快評】制裁南韓？綠委有考慮陳其邁的感受嗎？

相關新聞

屏東佳冬私人宮廟遭人撒鹽 民俗專家：嚴重挑釁行為

屏東縣佳冬鄉某私人宮廟12日上午遭人潑撒疑似鹽巴及黑色晶體，宮廟負責人立即報案，警方到場後潑撒的陳姓女子辯稱並無進到宮廟...

大發工業區塑膠工廠大火 環保局揭起火原因「加熱爐爆炸」

高雄市大發工業區知名塑膠工廠今天發生大火，環保局調查發現起火原因為業者在塑膠製品製造過程中，製程區加熱爐發生爆炸，因現場...

邀外籍學生分享遭詐經驗 苗警「結帳還鄉」與聯大、育達簽署合作

苗栗縣警察局今天舉辦防制外籍人頭帳戶「結帳還鄉」專案成果記者會，邀請外籍學生分享遭詐騙集團利用的親身經驗，並與國立聯合大...

台中119緊急救護件數連3年破16萬件 消防局推雙軌派遣強化成功率

台中市近年119緊急救護件數呈上升趨勢，2022年起連續3年突破16萬件，今年即將突破15萬件，強化急救量能與成功率成為...

台61線林口段北上3車連環車禍 外側車道封閉僅剩內側通行

24歲呂男今天上午10時許駕駛小貨車行經新北市林口台61線16.6公里處時，不明原因追撞前方37歲羅男駕駛的大貨車，羅男...

影／大發工業區塑膠粒工廠大火濃煙竄天際 目擊民眾：快戴口罩

高雄大發工業區一間塑膠粒工廠今天上午發生大火，濃煙直竄天際，遠處清晰可見，消防局指出，火警於上午11時30分接獲通報，地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。