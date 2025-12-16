聽新聞
屏東佳冬私人宮廟遭人撒鹽 民俗專家：嚴重挑釁行為
屏東縣佳冬鄉某私人宮廟12日上午遭人潑撒疑似鹽巴及黑色晶體，宮廟負責人立即報案，警方到場後潑撒的陳姓女子辯稱並無進到宮廟內，最後才承認犯行。警方依社會秩序維護法滋擾公共場所查處，後續移交簡易庭裁罰。
12日上午9時許，佳冬鄉佳和路某私人宮廟負責人54歲湯姓女子報案，宮廟內遭人潑撒不明物體，地板、供桌及神尊上均有殘留疑似鹽巴及黑色晶體。警方到場處理，確定為其鄰居41歲的陳姓女子所為。
據了解，陳女與周邊鄰居相處並不融洽，時常發生磨擦，可能宮廟的活動干擾到她，才會做出過激行為。陳女事後坦承犯行，警方依社會秩序維護法滋擾公共場所查處，後續移交簡易庭裁罰。
民俗專家許志泰表示，撒鹽一般是驅邪的作用，向神壇撒鹽是對神明不尊重，有嚴重挑釁的意味。真正的神明不怕被撒鹽米，對行為人來說這樣的行為對其不利。
