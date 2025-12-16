聽新聞
疑機車追撞同向大貨車 女騎士卡車尾左小腿斷肢搶救
新北市曾姓女子今天上午騎機車行經中和區景平路，不明原因追撞同向大貨車，女騎士左小腿卡貨車車尾，導致左小腿斷肢送醫搶救。車禍事故發生原因現由警方調查釐清中。
新北市警方今天上午近11時獲報，中和區景平路往新店方向發生大貨車與機車車禍意外，現場有人受傷，員警及救護人員到場，發現機車騎士曾姓婦人（69歲）左小腿卡在大貨車車尾，疑似斷肢，傷勢十分嚴重，緊急送新店慈濟醫院搶救。
據了解，大貨車駕駛蘇姓男子（36歲）今駕車沿景平路外側車道往新店方向直行，同向騎機車的曾婦不明原因追撞貨車車尾，蘇男酒測值為零，曾婦因送醫急救，有待抽血進一步確認，警方已調閱道路監視器畫面，要釐清車禍發生原因及責任歸屬。
