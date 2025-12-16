快訊

台股跌破月線！終場挫330點收27,536點 台積電下跌15元1,435元

2026前程似錦！四生肖順風開局 迎來貴人、事業運大爆發

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

聽新聞
0:00 / 0:00

疑機車追撞同向大貨車 女騎士卡車尾左小腿斷肢搶救

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市曾姓女子今天上午騎機車行經中和區景平路，不明原因追撞同向大貨車，女騎士左小腿卡貨車車尾，導致左小腿斷肢送醫搶救。車禍事故發生原因現由警方調查釐清中。

新北市警方今天上午近11時獲報，中和區景平路往新店方向發生大貨車與機車車禍意外，現場有人受傷，員警及救護人員到場，發現機車騎士曾姓婦人（69歲）左小腿卡在大貨車車尾，疑似斷肢，傷勢十分嚴重，緊急送新店慈濟醫院搶救。

據了解，大貨車駕駛蘇姓男子（36歲）今駕車沿景平路外側車道往新店方向直行，同向騎機車的曾婦不明原因追撞貨車車尾，蘇男酒測值為零，曾婦因送醫急救，有待抽血進一步確認，警方已調閱道路監視器畫面，要釐清車禍發生原因及責任歸屬。

新北市曾姓女子今天上午騎機車行經中和區景平路，不明原因追撞同向大貨車，女騎士左小腿卡貨車車尾，導致左小腿斷肢送醫搶救。記者王長鼎／翻攝
新北市曾姓女子今天上午騎機車行經中和區景平路，不明原因追撞同向大貨車，女騎士左小腿卡貨車車尾，導致左小腿斷肢送醫搶救。記者王長鼎／翻攝

車禍 中和

延伸閱讀

新北貨櫃車撞倒電桿交通中斷 害女騎士受傷、596戶停電

蘆竹曳引車疑因視線死角擦撞YouBike 女騎士骨折送醫

追撞前車「被揪出酒駕」 警記2大過免職

大貨車駕駛疑身體不適恍神 下坡連環追撞4車釀4傷驚悚畫面曝

相關新聞

屏東佳冬私人宮廟遭人撒鹽 民俗專家：嚴重挑釁行為

屏東縣佳冬鄉某私人宮廟12日上午遭人潑撒疑似鹽巴及黑色晶體，宮廟負責人立即報案，警方到場後潑撒的陳姓女子辯稱並無進到宮廟...

大發工業區塑膠工廠大火 環保局揭起火原因「加熱爐爆炸」

高雄市大發工業區知名塑膠工廠今天發生大火，環保局調查發現起火原因為業者在塑膠製品製造過程中，製程區加熱爐發生爆炸，因現場...

邀外籍學生分享遭詐經驗 苗警「結帳還鄉」與聯大、育達簽署合作

苗栗縣警察局今天舉辦防制外籍人頭帳戶「結帳還鄉」專案成果記者會，邀請外籍學生分享遭詐騙集團利用的親身經驗，並與國立聯合大...

台中119緊急救護件數連3年破16萬件 消防局推雙軌派遣強化成功率

台中市近年119緊急救護件數呈上升趨勢，2022年起連續3年突破16萬件，今年即將突破15萬件，強化急救量能與成功率成為...

台61線林口段北上3車連環車禍 外側車道封閉僅剩內側通行

24歲呂男今天上午10時許駕駛小貨車行經新北市林口台61線16.6公里處時，不明原因追撞前方37歲羅男駕駛的大貨車，羅男...

影／大發工業區塑膠粒工廠大火濃煙竄天際 目擊民眾：快戴口罩

高雄大發工業區一間塑膠粒工廠今天上午發生大火，濃煙直竄天際，遠處清晰可見，消防局指出，火警於上午11時30分接獲通報，地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。