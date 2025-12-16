快訊

2026前程似錦！四生肖順風開局 迎來貴人、事業運大爆發

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

粗工宿舍酒後爭執引殺機 狠男米酒瓶砸頭、水果刀捅肚…同事不治

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

黃姓中年男子與張男同為桃園龜山某工程人力派遣公司的粗工，今年5月間兩人酒後起爭執，由二樓鬧到一樓找管理員調處，換房後，黃越想越氣，趁張起床先拿酒瓶砸他頭，再持水果刀捅肚，張送醫傷重不治，桃園地檢署依殺人罪嫌起訴，將由國民法官庭審理。

犯罪事實指出，54歲男子黃文雄與張姓同事，共同住在桃園市龜山區山鶯路的員工宿舍，還是同房室友，今年5月26日晚間7時，兩人酒後因故起爭執，從二樓房內吵到一樓公司找辛姓宿舍管理員調處，辛男為避免衝突持續，於是將黃調離至隔壁房間住。

沒想到黃男被換房後仍氣憤難耐，當日晚間11時5分，自隔壁房間內將刀刃長20.5公分、全長33公分的水果刀藏在外套口袋內，隨手拿取空米酒酒瓶1個到張男所在房間，見張從床鋪起身，先以米酒瓶猛敲張的頭部，接著再以水果刀朝張的腹部猛刺一刀，導致張當場肚破腸流倒地。

「我殺人了，快叫警察跟救護車」犯案後的黃男見張倒下，隨即跑到一樓叫醒辛姓、楊姓管理員並大喊，楊隨同黃上去二樓房間查看，當晚11時9分撥打手機報案；黃則待在宿舍房間內，直到龜山警分局大林派出所員警到場自首犯罪。

警消於今年5月26日晚間11時20分查扣黃犯案的水果刀，救護人員將張送醫急救，但張男於今年5月29日晚間9時48分因腹部創傷，手術治療後，仍因腸缺血性壞死併發敗血症不治死亡，案經張男姪女提告。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市龜山區山鶯路某人力派遣公司二樓宿舍發生黃姓、張姓粗工酒後因故爭吵，黃男憤而持酒瓶砸張的頭部，又用尖刀刺傷張，張送醫急救3天不治，桃園地檢署依殺人罪將黃男起訴。圖／取自Google Map
桃園市龜山區山鶯路某人力派遣公司二樓宿舍發生黃姓、張姓粗工酒後因故爭吵，黃男憤而持酒瓶砸張的頭部，又用尖刀刺傷張，張送醫急救3天不治，桃園地檢署依殺人罪將黃男起訴。圖／取自Google Map

房間 水果 桃園地檢署

延伸閱讀

不甩保護令！衝台中豐原車站砍前女友母女 男一審判1年7月

台中大街驚傳母子衝突 少年激動揮刀…媽媽制止慘濺血

聽宣判渾身發抖！高職生手機遭沒收竟弒母廿多刀 上訴仍判19年10月

打掃宿舍浴室起爭執 越南移工持水果刀刺死同鄉判9年半

相關新聞

屏東佳冬私人宮廟遭人撒鹽 民俗專家：嚴重挑釁行為

屏東縣佳冬鄉某私人宮廟12日上午遭人潑撒疑似鹽巴及黑色晶體，宮廟負責人立即報案，警方到場後潑撒的陳姓女子辯稱並無進到宮廟...

大發工業區塑膠工廠大火 環保局揭起火原因「加熱爐爆炸」

高雄市大發工業區知名塑膠工廠今天發生大火，環保局調查發現起火原因為業者在塑膠製品製造過程中，製程區加熱爐發生爆炸，因現場...

邀外籍學生分享遭詐經驗 苗警「結帳還鄉」與聯大、育達簽署合作

苗栗縣警察局今天舉辦防制外籍人頭帳戶「結帳還鄉」專案成果記者會，邀請外籍學生分享遭詐騙集團利用的親身經驗，並與國立聯合大...

台中119緊急救護件數連3年破16萬件 消防局推雙軌派遣強化成功率

台中市近年119緊急救護件數呈上升趨勢，2022年起連續3年突破16萬件，今年即將突破15萬件，強化急救量能與成功率成為...

台61線林口段北上3車連環車禍 外側車道封閉僅剩內側通行

24歲呂男今天上午10時許駕駛小貨車行經新北市林口台61線16.6公里處時，不明原因追撞前方37歲羅男駕駛的大貨車，羅男...

影／大發工業區塑膠粒工廠大火濃煙竄天際 目擊民眾：快戴口罩

高雄大發工業區一間塑膠粒工廠今天上午發生大火，濃煙直竄天際，遠處清晰可見，消防局指出，火警於上午11時30分接獲通報，地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。