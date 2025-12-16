粗工宿舍酒後爭執引殺機 狠男米酒瓶砸頭、水果刀捅肚…同事不治

黃姓中年男子與張男同為桃園龜山某工程人力派遣公司的粗工，今年5月間兩人酒後起爭執，由二樓鬧到一樓找管理員調處，換房後，黃越想越氣，趁張起床先拿酒瓶砸他頭，再持水果刀捅肚，張送醫傷重不治，桃園地檢署依殺人罪嫌起訴，將由國民法官庭審理。

犯罪事實指出，54歲男子黃文雄與張姓同事，共同住在桃園市龜山區山鶯路的員工宿舍，還是同房室友，今年5月26日晚間7時，兩人酒後因故起爭執，從二樓房內吵到一樓公司找辛姓宿舍管理員調處，辛男為避免衝突持續，於是將黃調離至隔壁房間住。

沒想到黃男被換房後仍氣憤難耐，當日晚間11時5分，自隔壁房間內將刀刃長20.5公分、全長33公分的水果刀藏在外套口袋內，隨手拿取空米酒酒瓶1個到張男所在房間，見張從床鋪起身，先以米酒瓶猛敲張的頭部，接著再以水果刀朝張的腹部猛刺一刀，導致張當場肚破腸流倒地。

「我殺人了，快叫警察跟救護車」犯案後的黃男見張倒下，隨即跑到一樓叫醒辛姓、楊姓管理員並大喊，楊隨同黃上去二樓房間查看，當晚11時9分撥打手機報案；黃則待在宿舍房間內，直到龜山警分局大林派出所員警到場自首犯罪。

警消於今年5月26日晚間11時20分查扣黃犯案的水果刀，救護人員將張送醫急救，但張男於今年5月29日晚間9時48分因腹部創傷，手術治療後，仍因腸缺血性壞死併發敗血症不治死亡，案經張男姪女提告。