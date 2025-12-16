影／台中大重機騎士北平路商圈擦撞1車 波及3待轉區機車

台中市潘姓男子昨天清晨騎乘大型重型機車行經北區北平路、中清路一段時，先與蕭姓男子機車碰撞，潘車重心不穩，再往前撞到在路口機車停等區的3輛機車，釀5車事故，警方調查，此案有2人受傷，都是輕傷，5人都無酒駕，初判是行車未保持安全距離釀禍，詳細肇因待後續釐清。

第二警分局在昨天清晨7時許獲報，北區中清路、北平路有5車連環車禍，警方到場調查，案發時是潘姓男子（42歲）騎紅色重機，沿北區中清路一段往文心路方向行駛時，在靠近北平路口，與同行向騎機車的蕭姓男子（51歲）碰撞，蕭人車倒地後，潘再往前滑行，碰撞在機車待轉區的林男、蕭男、梁女的機車，釀5車事故。

警方調查，此案造成兩名駕駛手腳、肩部、膝蓋擦挫傷，都是輕傷，無生命危險，5名駕駛都無酒精濃度，初判是未保持安全距離釀禍，詳細肇因待後續釐清。