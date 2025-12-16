影／台中大重機騎士北平路商圈擦撞1車 波及3待轉區機車

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市潘姓男子昨天清晨騎乘大型重型機車行經北區北平路、中清路一段時，先與蕭姓男子機車碰撞，潘車重心不穩，再往前撞到在路口機車停等區的3輛機車，釀5車事故，警方調查，此案有2人受傷，都是輕傷，5人都無酒駕，初判是行車未保持安全距離釀禍，詳細肇因待後續釐清。

第二警分局在昨天清晨7時許獲報，北區中清路、北平路有5車連環車禍，警方到場調查，案發時是潘姓男子（42歲）騎紅色重機，沿北區中清路一段往文心路方向行駛時，在靠近北平路口，與同行向騎機車的蕭姓男子（51歲）碰撞，蕭人車倒地後，潘再往前滑行，碰撞在機車待轉區的林男、蕭男、梁女的機車，釀5車事故。

警方調查，此案造成兩名駕駛手腳、肩部、膝蓋擦挫傷，都是輕傷，無生命危險，5名駕駛都無酒精濃度，初判是未保持安全距離釀禍，詳細肇因待後續釐清。

第二警分局長鍾承志提醒民眾，路口為交通事故高風險地段，機車駕駛人行經路口時，應保持安全車距、注意前方車流動態，避免搶快或分心駕駛；遵守交通規則、互相禮讓，才能共同維護行車安全，避免類似事故再度發生。

台中市北區中清、北平路口昨早發生5車連環撞的事故。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區中清、北平路口昨早發生5車連環撞的事故。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區中清、北平路口昨早發生5車連環撞的事故。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區中清、北平路口昨早發生5車連環撞的事故。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區中清、北平路口昨早發生5車連環撞的事故，潘男與蕭男先碰撞後，潘車再往前滑行，波及待轉區的3輛機車。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區中清、北平路口昨早發生5車連環撞的事故，潘男與蕭男先碰撞後，潘車再往前滑行，波及待轉區的3輛機車。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區中清、北平路口昨早發生5車連環撞的事故，潘男與蕭男先碰撞後，潘車再往前滑行，波及待轉區的3輛機車。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區中清、北平路口昨早發生5車連環撞的事故，潘男與蕭男先碰撞後，潘車再往前滑行，波及待轉區的3輛機車。記者陳宏睿／翻攝

屏東佳冬私人宮廟遭人撒鹽 民俗專家：嚴重挑釁行為

屏東縣佳冬鄉某私人宮廟12日上午遭人潑撒疑似鹽巴及黑色晶體，宮廟負責人立即報案，警方到場後潑撒的陳姓女子辯稱並無進到宮廟...

邀外籍學生分享遭詐經驗 苗警「結帳還鄉」與聯大、育達簽署合作

苗栗縣警察局今天舉辦防制外籍人頭帳戶「結帳還鄉」專案成果記者會，邀請外籍學生分享遭詐騙集團利用的親身經驗，並與國立聯合大...

台中119緊急救護件數連3年破16萬件 消防局推雙軌派遣強化成功率

台中市近年119緊急救護件數呈上升趨勢，2022年起連續3年突破16萬件，今年即將突破15萬件，強化急救量能與成功率成為...

台61線林口段北上3車連環車禍 外側車道封閉僅剩內側通行

24歲呂男今天上午10時許駕駛小貨車行經新北市林口台61線16.6公里處時，不明原因追撞前方37歲羅男駕駛的大貨車，羅男...

影／大發工業區塑膠粒工廠大火濃煙竄天際 目擊民眾：快戴口罩

高雄大發工業區一間塑膠粒工廠今天上午發生大火，濃煙直竄天際，遠處清晰可見，消防局指出，火警於上午11時30分接獲通報，地...

三峽貨櫃車停電事故 台電：勾到第四台線路導致電桿倒塌

一名龔姓貨櫃車司機今天7時許行經新北市三峽區白雞路時，車頂拉扯電線使電線桿倒塌，造成一名女機車騎士輕微受傷、雙向交通中斷...

