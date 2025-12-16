快訊

總和532.5公斤！桃園消防張承越展現自主訓練成果 健力公開賽摘冠

大竹分隊隊員張承越日前參加2025年「邁進運動會健力公開賽」，於男子組66公斤級賽事中以優異成績奪得冠軍。圖：消防局提供

桃園市消防局傳佳績，第三大隊大竹分隊隊員張承越日前參加2025年「邁進運動會健力公開賽」，於男子組66公斤級賽事中表現穩定，最終以優異成績奪得冠軍，展現消防人員良好的體能素質與自我管理能力。

張承越在66公斤級完成深蹲192.5公斤。圖：消防局提供

此次賽事為公開組競賽，競爭激烈，張承越在66公斤級完成深蹲192.5公斤、臥推122.5公斤、硬舉217.5公斤，總和532.5公斤、IPF GL係數83.27，整體表現穩定，於總和與係數評比中均名列前茅，順利拿下冠軍。

大竹分隊表示，張承越為第一線消防人員，平日需執行火災搶救、緊急救護等高強度勤務，其表示重量訓練與健力運動有助於提升力量與身體穩定度，對於搬運裝備、救援傷患等實務工作具正面幫助，在輪班與出勤不定的情況下，他利用非勤務時間進行規律訓練，並妥善安排休息與恢復，確保訓練不影響本業，長期累積的訓練成果，也反映在比賽表現上。

張承越此次能順利完成比賽並獲得佳績，除承越自身訓練外，也有賴家人的理解與支持，未來將持續精進消防勤務與體能訓練，維持良好狀態投入本職工作，用行動證明專業與熱愛可以並行不悖。

桃園 運動 消防人員

