中壢龍岡地下道驚見遊民倒地 警消聯手強制送醫救命

龍岡行人地下道近日有一名57歲彭姓遊民疑似身體不適倒臥通道。圖：讀者提供

桃園市中壢區龍岡行人地下道近日有一名57歲彭姓遊民疑似身體不適倒臥通道，中壢警分局中壢派出所獲報到場關懷，發現其明顯自理能力不足，彭男雖抗拒就醫，但警方基於保障他生命安全啟動強制就醫程序，將彭男送往衛生福利部桃園醫院治療，順利及時援助。

彭男雖抗拒就醫，但警方基於保障他生命安全啟動強制就醫程序。圖：讀者提供

警方說明，龍岡行人地下道為聯繫中壢車站前、後站之重要通道，平日往來人潮眾多。近日接獲通報，指該地下道內有位遊民疑似身體不適、倒臥通道，可能需要協助，員警立即前往處理。當日上午10時許獲報後，中壢警分局防治組組長謝乾一、中壢派出所警員孟翔，會同南區遊民外展服務中心社工及當地里長到場關懷訪視。經了解，該名57歲彭男精神狀況不佳、行動不便，明顯自理能力不足。

南區遊民外展服務中心社工依專業評估後，認為彭民已無法自主生活，需立即接受醫療照護並銜接後續安置服務，但彭民情緒不穩、抗拒就醫。警方基於保障彭民生命身體權益的立場，通報消防隊到場協助，依規定啟動強制就醫程序。處置過程中，警方與消防人員謹慎應對，確保當事人安全無虞，並由警員隨同救護車，將彭民送往部桃就醫，後續將由社政單位持續評估安置與照顧事宜。

警方表示，此案仰賴在地里長、居民主動通報，以及南區遊民外展服務中心發揮專業評估功能，並與警方、消防及醫療單位橫向聯繫，共同完成即時援助，展現完善的社會安全網。

中壢分局長林鼎泰強調，警方秉持「視民如親」的核心精神為民服務，於第一線發現異常情形時，除依法維護公共安全外，亦將依程序通報並結合相關單位資源，發揮警政即時應處與協調角色，共同守護民眾生命安全與社會秩序。

