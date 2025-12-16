快訊

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢龍岡地下道驚見遊民倒地 警消聯手強制送醫救命

桃園電子報／ 桃園電子報

112253 3
龍岡行人地下道近日有一名57歲彭姓遊民疑似身體不適倒臥通道。圖：讀者提供

桃園市中壢區龍岡行人地下道近日有一名57歲彭姓遊民疑似身體不適倒臥通道，中壢警分局中壢派出所獲報到場關懷，發現其明顯自理能力不足，彭男雖抗拒就醫，但警方基於保障他生命安全啟動強制就醫程序，將彭男送往衛生福利部桃園醫院治療，順利及時援助。

112253 5
彭男雖抗拒就醫，但警方基於保障他生命安全啟動強制就醫程序。圖：讀者提供

警方說明，龍岡行人地下道為聯繫中壢車站前、後站之重要通道，平日往來人潮眾多。近日接獲通報，指該地下道內有位遊民疑似身體不適、倒臥通道，可能需要協助，員警立即前往處理。當日上午10時許獲報後，中壢警分局防治組組長謝乾一、中壢派出所警員孟翔，會同南區遊民外展服務中心社工及當地里長到場關懷訪視。經了解，該名57歲彭男精神狀況不佳、行動不便，明顯自理能力不足。

南區遊民外展服務中心社工依專業評估後，認為彭民已無法自主生活，需立即接受醫療照護並銜接後續安置服務，但彭民情緒不穩、抗拒就醫。警方基於保障彭民生命身體權益的立場，通報消防隊到場協助，依規定啟動強制就醫程序。處置過程中，警方與消防人員謹慎應對，確保當事人安全無虞，並由警員隨同救護車，將彭民送往部桃就醫，後續將由社政單位持續評估安置與照顧事宜。

警方表示，此案仰賴在地里長、居民主動通報，以及南區遊民外展服務中心發揮專業評估功能，並與警方、消防及醫療單位橫向聯繫，共同完成即時援助，展現完善的社會安全網。

中壢分局長林鼎泰強調，警方秉持「視民如親」的核心精神為民服務，於第一線發現異常情形時，除依法維護公共安全外，亦將依程序通報並結合相關單位資源，發揮警政即時應處與協調角色，共同守護民眾生命安全與社會秩序。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢龍岡地下道驚見遊民倒地 警消聯手強制送醫救命

延伸閱讀：

  1. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海
  2. 桃園社宅奪獎獲矚目 馬國開發商來台參訪交流永續經驗

中壢 遊民

延伸閱讀

新竹門面見街友占據 市府：跨局處並設配套措施協助

板橋民生地下道工程新北捷運局將再發包 地方反應兩極

市值達500萬！中壢楊梅警掃毒搗彩虹菸廠查扣200包成品

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

相關新聞

影／台南安平垃圾車遭賓士高速追撞 車尾23歲女隨車員慘死

台南市消防局今天上午8時9分接獲報案，安平區慶平路發生交通事故，現場為清潔車及隨車人員遭後方汽車撞擊，出動5車10人前往...

疑鋰電池充電引火警！花蓮吉安鐵皮屋深夜起火 30坪工作坊陷火海

花蓮縣吉安鄉吉興二街一處鐵皮屋昨天晚上發生火警，火舌不斷從窗戶竄出並伴隨爆裂聲響。屋主聞到煙味後及時逃生並報案，消防人員...

影／板橋驚見碰瓷怪人闖紅燈過馬路突趴引擎蓋 抖臀磨蹭噁心畫面曝

碰瓷怪人出沒！有民眾昨晚6時許開車行經新北市板橋區文化路與漢生東路口時，1名男子無視紅燈逕自穿越斑馬線，駕駛見狀停車等待...

粗工宿舍酒後爭執引殺機 狠男米酒瓶砸頭、水果刀捅肚…同事不治

黃姓中年男子與張男同為桃園龜山某工程人力派遣公司的粗工，今年5月間兩人酒後起爭執，由二樓鬧到一樓找管理員調處，換房後，黃...

影／台中大重機騎士北平路商圈擦撞1車 波及3待轉區機車

台中市潘姓男子昨天清晨騎乘大型重型機車行經北區北平路、中清路一段時，先與蕭姓男子機車碰撞，潘車重心不穩，再往前撞到在路口...

澎湖湖西海邊驚見5公尺不明生物 確認為長鬚鯨屍體

海巡人員昨天在澎湖湖西螺虎頭山平台海邊，發現長5公尺的不明生物死亡，經通報鯨豚救援群組前往了解，才確認是長鬚鯨類屍體，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。