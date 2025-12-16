快訊

觀音台61砂石車變換車道釀禍 小貨車遭撞翻覆1人受傷送醫

桃園市觀音區台61線今日上午8時50分許發生砂石車變換車道碰撞事故。圖：讀者提供

桃園市觀音區台61線今（16）日上午8時50分許發生砂石車變換車道碰撞事故，一輛小貨車遭撞後翻覆，導致38歲郭姓駕駛受傷送醫，所幸雙方酒測均為零，事故一度影響車流，相關肇事原因仍待警方進一步釐清。

雙方駕駛酒測值為0，事故於10時50分排除。圖：讀者提供

46歲賴姓男子於今日上午駕駛砂石車行經桃園市觀音區台61線南下41公里處時，欲自外側車道變換至內側車道時，不明原因打滑撞上前方內側車道之小貨車，導致小貨車翻覆、車內郭姓駕駛受傷送醫。

警方獲報到場進行交通疏導並實施酒測，雙方駕駛酒測值為0，事故於10時50分排除，詳細肇事原因待後續調查釐清。

本文章來自《桃園電子報》。原文：觀音台61砂石車變換車道釀禍 小貨車遭撞翻覆1人受傷送醫

車道 觀音

