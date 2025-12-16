影／賓士男酒駕高速撞死女清潔員 母到場大哭...家屬怒極拍打車

48歲鄭姓男子今天上午8時許開賓士車沿台南市安平區慶平路由東往西行駛，高速追撞正在路邊執行垃圾收運作業的垃圾車，造成23歲陳姓女清潔隊員不幸當場身亡；當時現場許多住戶下樓倒垃圾，至少有5、6人前腳剛離開，鄭就突然從後撞上，紛紛驚呼「怎麼會這樣？」

據了解，該輛垃圾車為台南市環保局委託長愛實業股份有限公司辦理安平區垃圾清運工作，陳女母親與家屬接獲通報趕到，無法接受女兒清晨出門工作，竟就此天人永隔，陳母當場放聲大哭；雖然賓士車駕駛已被送醫，其他家屬憤怒上前拍打車輛，表示「太可惡」。

台南市消防局指出，今天上午8時9分接獲交通事故，出動5車10人前往搶救，鄭姓駕駛意識清楚（48歲），受困車內，救出後送往成大醫院；另名傷者為隨車人員陳姓女子（23歲），明顯死亡未送醫。鄭腳部骨折，警方到醫院施予酒測值發現每公升達0.95毫克。

警方指出，鄭姓男子酒精濃度非常高，送醫治療後目前正呼呼大睡，由於是過失致死、公共危險現行犯，警方已派員戒護，將待醫院確認鄭能製作筆錄，再釐清是否徹夜飲酒後仍開車上路，為何高速衝撞路邊垃圾車，調查詳細肇事原因。

另外，將待陳女家屬情緒較平復後製作筆錄，報請檢察官相驗；第四警分局呼籲，駕駛人務必遵守交通規則，切勿酒後駕車，分局將持續規劃勤務執法取締，以遏止憾事發生。