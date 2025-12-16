聽新聞
通訊行即時快遞26萬元手機及現金 外送員直接人間蒸發
台北市文山區一家通訊行，12日傍晚委託外送業者，運送5萬多元現金及包括蘋果最新型號在內的9支手機到信義區、內湖區兩家分店，誰知外送員拿到價值約26萬元的現金與手機後，就此人間蒸發，目前警方已經掌握外送員身分，將依侵占罪嫌約談到案。
通訊行老闆當天使用有機車快遞、美食外送、貨物運流的外送平台找來外送員後，交付現金及手機，但原本最多一小時就能送達的車程，兩家分店直到兩小時後仍沒有收到，老闆多次聯繫平台及外送員，外送員卻人間蒸發聯繫不上。
轄區文山二警分局表示，外送員接單並領取貨品後，未依指定地點完成送達，報案人事後多次聯繫未果，檢具相關資料報案並提出侵占告訴。
警方受理後，也嘗試聯繫外送員，但對方關機無法聯絡上，目前警方已掌握涉案外送員身分，全案已報請台北地檢署指揮偵辦，將調閱監視器畫面釐清外送員去向。
1間通訊行老闆，將現金5萬多元及9支手機，委託外送平台運送至2間分店，但吳姓外送員取貨後，未將物品送達指定地點，連電話也不接直接神隱，老闆氣得向警方報案，警方目前已鎖定特定對象，將盡速查緝到案。
