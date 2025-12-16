快訊

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

用一輩子不知…身分證分隔線「不是直線」！內政部早有解答

聽新聞
0:00 / 0:00

通訊行即時快遞26萬元手機及現金 外送員直接人間蒸發

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山區一家通訊行，12日傍晚委託外送業者，運送5萬多元現金及包括蘋果最新型號在內的9支手機到信義區、內湖區兩家分店，誰知外送員拿到價值約26萬元的現金與手機後，就此人間蒸發，目前警方已經掌握外送員身分，將依侵占罪嫌約談到案。

通訊行老闆當天使用有機車快遞、美食外送、貨物運流的外送平台找來外送員後，交付現金及手機，但原本最多一小時就能送達的車程，兩家分店直到兩小時後仍沒有收到，老闆多次聯繫平台及外送員，外送員卻人間蒸發聯繫不上。

轄區文山二警分局表示，外送員接單並領取貨品後，未依指定地點完成送達，報案人事後多次聯繫未果，檢具相關資料報案並提出侵占告訴。

警方受理後，也嘗試聯繫外送員，但對方關機無法聯絡上，目前警方已掌握涉案外送員身分，全案已報請台北地檢署指揮偵辦，將調閱監視器畫面釐清外送員去向。

1間通訊行老闆，將現金5萬多元及9支手機，委託外送平台運送至2間分店，但吳姓外送員取貨後，未將物品送達指定地點，連電話也不接直接神隱，老闆氣得向警方報案，警方目前已鎖定特定對象，將盡速查緝到案。

台北市警文山第二分局。圖／報系資料照片
台北市警文山第二分局。圖／報系資料照片

外送員 老闆 侵占

延伸閱讀

外送員休克昏迷命危 北市消防急救後恢復心跳

外送員專法禁「疊單」！ Uber執行長憂高運費恐影響市場

外送專法初審通過 每筆訂單報酬不得低於45元

外送員專法最低工資1.25倍＋保底45元機制 外送工會反應不一

相關新聞

影／台南安平垃圾車遭賓士高速追撞 車尾23歲女隨車員慘死

台南市消防局今天上午8時9分接獲報案，安平區慶平路發生交通事故，現場為清潔車及隨車人員遭後方汽車撞擊，出動5車10人前往...

疑鋰電池充電引火警！花蓮吉安鐵皮屋深夜起火 30坪工作坊陷火海

花蓮縣吉安鄉吉興二街一處鐵皮屋昨天晚上發生火警，火舌不斷從窗戶竄出並伴隨爆裂聲響。屋主聞到煙味後及時逃生並報案，消防人員...

影／板橋驚見碰瓷怪人闖紅燈過馬路突趴引擎蓋 抖臀磨蹭噁心畫面曝

碰瓷怪人出沒！有民眾昨晚6時許開車行經新北市板橋區文化路與漢生東路口時，1名男子無視紅燈逕自穿越斑馬線，駕駛見狀停車等待...

粗工宿舍酒後爭執引殺機 狠男米酒瓶砸頭、水果刀捅肚…同事不治

黃姓中年男子與張男同為桃園龜山某工程人力派遣公司的粗工，今年5月間兩人酒後起爭執，由二樓鬧到一樓找管理員調處，換房後，黃...

影／台中大重機騎士北平路商圈擦撞1車 波及3待轉區機車

台中市潘姓男子昨天清晨騎乘大型重型機車行經北區北平路、中清路一段時，先與蕭姓男子機車碰撞，潘車重心不穩，再往前撞到在路口...

澎湖湖西海邊驚見5公尺不明生物 確認為長鬚鯨屍體

海巡人員昨天在澎湖湖西螺虎頭山平台海邊，發現長5公尺的不明生物死亡，經通報鯨豚救援群組前往了解，才確認是長鬚鯨類屍體，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。