台61線南下桃園觀音砂石車打滑 撞翻貨車...駕駛送醫
賴姓男子駕駛砂石車今天上午行經桃園市觀音區台61線南下41公里處，於變換車道時不明原因打滑，失控撞上前方貨車，造成貨車向左側翻覆，釀郭姓駕駛受傷送醫，現場一度交通受阻，大園警分局交通分隊到場處理，狀況於11時前排除。
大園警方說明，這起事故發生於上午8時50分，46歲賴姓男子駕駛砂石車，行經該路段時欲由外側車道變換至內側車道，卻因不明原因打滑，直接撞上前方由38歲郭姓男子駕駛的中型貨車，貨車遭撞擊後失控側翻，郭男受困車內受傷，隨即送往醫院治療。
警方獲報立刻派員到場進行交通疏導，並對雙方駕駛實施酒測，結果均為0，排除酒駕可能，事故占用外側車道也造成南下車道一度壅塞，影響通勤車流，將側翻中型貨車拖吊後，事故於上午10時50分排除，交通恢復正常，詳細肇事原因仍待交通隊進一步調查釐清。
大園警方提醒，大型車輛在高速公路或快速道路行駛時，務必保持安全距離並注意路況，變換車道應減速並確認安全，以避免因車身重量與慣性造成打滑或失控，導致事故發生。
