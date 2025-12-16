超洗腦！北市警防詐宣導短片點閱破1千萬 局長承諾這件事
北市發生之刑案以詐欺占比最高、成長幅度最顯著，北市警局除建置全國首創「AI詐騙廣告偵測系統」落實主動偵測、即時阻詐，也積極防詐宣導，其中一支防詐宣導短片，點閱數已破1千萬，且幾乎沒花預算，創罕見佳績。北市警局長李西河表示，已經公開表揚並給予鼓勵。
北市警局11月11日在臉書粉絲專頁「台北波麗士」推出一支防詐宣導短片，影片中3名身著制服的員警在電梯內等候，一名女民眾進入後，員警「報數」並喊口號「真的客服不會要你去ATM」女民眾被感染，跟著一起喊，之後又有男性民眾進入電梯，3員警又喊「凍結帳戶不會要你操作手機」接著警民再一同喊口號，搭配音效，簡單易懂。
網友對這支宣導短片大讚「有夠洗腦」還紛紛留言要讓小編加薪；當時影片上線不到半天，在臉書與IG累積超過40萬次觀看、上千次分享。
台北市議員陳宥丞日前在市政總質詢指出，做這電梯支影片肯定鼓勵，而且完全沒花到預算，點閱至上周已經破1千萬次，他另舉一支南港分局與霹靂布袋戲合作的反詐影片，而且是正版的霹靂布袋戲，也沒有花錢，這些影片，市警局應該多給一點鼓勵。
李西河表示，這些都是用最簡單方式，只用基本的材料費做出，道具也都是用借的，其中電梯這支影片，他已公開表揚並給予獎勵。
北市警局也發布「台北隊」就職3周年成果，善用智慧科技，建構宜居「安全之都」除持續以社區警政為根基推展治安工作外，更積極運用AI及科技軟硬體設備，精進維護治安與交通安全作為。
市警局指出，在治安方面，警察局率全國之先成立「數位科技戰情中心」，另透過大數據分析，會同市府法務局、資訊局研議對策，自行建置全國首創之「AI詐騙廣告偵測系統」，進行詐騙廣告前端監測與通報下架作業，落實「主動偵測、即時阻詐」的防堵策略。
另外，在交通方面，警察局開發建置「現場處理APP」，員警透過「道路交通事故e化處理行動裝置」平板，製作交通事故資料，同步上傳e化系統資料庫，大幅提升事故處理速度，減少民眾等候時間；在跨年煙火、燈會等數十萬人參與的大型活動中，透過戰情中心的數據分析與即時觀測，能迅速調度警力、分流人車與提高突發事故的處理效率。
