影／賓士高速追撞垃圾車釀女隨車員慘死 男酒測高達0.95骨折送醫

48歲鄭姓男子今天上午8時許開賓士車沿台南市安平區慶平路由東往西行駛時，高速追撞正在路邊執行垃圾收運作業的垃圾車，造成23歲陳姓女清潔隊員不幸當場身亡；鄭腳部骨折送醫治療，警方到醫院施予酒測值發現每公升達0.95毫克，詳細肇事原因正調查釐清中。

台南市消防局指出，今天上午8時9分接獲交通事故，出動5車10人前往搶救，鄭姓駕駛意識清楚（48歲），受困車內，救出後送往成大醫院；另名傷者為隨車人員陳姓女子（23歲），明顯死亡未送醫，該輛垃圾車非屬於環保局，為民間公司所有，後續交由員警處理。

警方指出，鄭姓男子酒精濃度非常高，將釐清是否徹夜飲酒後仍開車上路，並通知陳女家屬製作筆錄，報請檢察官相驗。本案將依公共危險、過失致死罪方向偵辦；第四警分局呼籲，駕駛人務必遵守交通規則，切勿酒後駕車，本分局將持續規劃勤務執法取締，以遏止憾事發生。