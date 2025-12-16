4歲童偷跑出門迷路大哭 大園警逐戶詢問幫找家人

女童傍晚趁家人不注意時偷跑出門，卻在巷口迷路嚎啕大哭。圖：讀者提供

桃園市大園區一名4歲女童，昨(15)日下午17時許趁家人不注意時偷跑出門，卻在巷口迷路嚎啕大哭，大園警分局員警獲報後到場關心，發現女童衣著單薄也沒穿鞋，應該無法走遠，隨即帶著女童逐戶詢問，總算順利找到其住處，將她平安護送返家。

警衛見她身體被寒風吹得不停顫抖，便先將她帶至警衛室避寒。圖：讀者提供

潮音派出所表示，於昨日下午17時許接獲社區警衛報案，稱有一名女童衣著單薄，獨自在巷口走來走去，哭著要找媽媽，警衛見她身體被寒風吹得不停顫抖，便先將她帶至警衛室避寒，隨後報警求助。員警獲報到場關心，但女童年紀尚幼且情緒激動，無法明確說出自己的姓名及住處，經員警耐心安撫後確認女童就住在附近，隨即帶著她逐戶詢問，沒多久就找到女童的住處。

女童外婆見孫女平安回家，頻頻向警方道謝，表示她當時正在準備晚餐，兒子媳婦都還沒回家，以為孫女還在房間睡覺，沒想到孫女會偷跑出門，幸好有警方的熱心幫忙，才沒發生其他意外，以後也會更加注意，避免發生同樣情形。

