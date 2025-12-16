4歲童偷跑出門迷路大哭 大園警逐戶詢問幫找家人
桃園市大園區一名4歲女童，昨(15)日下午17時許趁家人不注意時偷跑出門，卻在巷口迷路嚎啕大哭，大園警分局員警獲報後到場關心，發現女童衣著單薄也沒穿鞋，應該無法走遠，隨即帶著女童逐戶詢問，總算順利找到其住處，將她平安護送返家。
潮音派出所表示，於昨日下午17時許接獲社區警衛報案，稱有一名女童衣著單薄，獨自在巷口走來走去，哭著要找媽媽，警衛見她身體被寒風吹得不停顫抖，便先將她帶至警衛室避寒，隨後報警求助。員警獲報到場關心，但女童年紀尚幼且情緒激動，無法明確說出自己的姓名及住處，經員警耐心安撫後確認女童就住在附近，隨即帶著她逐戶詢問，沒多久就找到女童的住處。
女童外婆見孫女平安回家，頻頻向警方道謝，表示她當時正在準備晚餐，兒子媳婦都還沒回家，以為孫女還在房間睡覺，沒想到孫女會偷跑出門，幸好有警方的熱心幫忙，才沒發生其他意外，以後也會更加注意，避免發生同樣情形。
本文章來自《桃園電子報》。原文：4歲童偷跑出門迷路大哭 大園警逐戶詢問幫找家人
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言