天道盟孔雀會長率眾討債 女員工被呼巴掌2下...倒地腦出血險喪命

天道盟孔雀會長陶海龍今年9月率眾討債，因不滿欠債的旅社員工張女無法還款，小弟簡杰森涉徒手打張女巴掌2下，張女當場倒地，急性腦出血送醫急救保住性命。台北地檢署今偵結，被告為討債打巴掌2下，應無主觀殺人犯意，依傷害罪嫌起訴陶等5人。

全案源於，旅社64歲張姓女員工向52歲潘姓女同事借貸280萬元，但一直沒有還錢，潘女不爽找天道盟孔雀會會長陶海龍（59歲）求助，今年7月30日簽債權轉讓書，約定債款4成還給潘女，剩下6成當成報酬，今年7月30日簽債權轉讓書。

起訴指出，今年9月30日下午1時許，潘女告知陶海龍，張女已來上班，陶涉嫌率同簡杰森、柯男、吳男共乘計程車到抵達，並叫張女到飯店外談論債務問題，因不滿張女無法還款，簡杰森涉徒手打張女巴掌2下，導致張女倒地昏迷不醒，受有急性腦出血。幸好，路人見張女倒在騎樓協助報案，將張女送醫急救。

萬華警分局獲報後，漏夜調查申請拘票，發現陶嫌等人動手後離開現場，逃至新北市三重區要換車製造斷點，想不到換乘車輛還拋錨故障，循線拘提陶等人到案，依殺人未遂罪嫌移送法辦。