疑鋰電池充電引火警！花蓮吉安鐵皮屋深夜起火 30坪工作坊陷火海

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣吉安鄉吉興二街一處鐵皮屋昨天晚上發生火警，火舌不斷從窗戶竄出並伴隨爆裂聲響。屋主聞到煙味後及時逃生並報案，消防人員到場搶救，約1個多小時後將火勢完全撲滅，所幸未造成人員傷亡。

消防局表示，晚間9時20分接獲通報火警，立即出動仁里、吉安、花蓮等分隊，共16輛消防車、23名消防人員前往搶救。到場後發現約30坪大的鐵皮倉庫已全面燃燒，消防人員迅速布線射水控制火勢，避免延燒周邊建物。

屋主向消防人員說明，起火地點為小型板噴工作坊，內有油漆及工具，晚間並未作業，現場僅有鋰電池正在充電中。當時聞到疑似塑膠燃燒的氣味，起初誤以為附近有人燒垃圾，外出查看才發現鐵皮屋冒出濃煙，隨即撥打119求助。

消防局指出，住戶已在第一時間自行疏散，未造成人員傷亡，實際起火原因及是否與充電設備有關，仍待火災調查科進一步鑑定釐清。

花蓮縣吉安鄉一處鐵皮屋昨晚發生火警，屋主聞到煙味後及時逃生並報案，消防人員約1個多小時後將火勢完全撲滅。圖／民眾提供
